افزایش ۳۷ درصدی نرخ ارز محاسباتی عوارض گمرکی در بودجه ۱۴۰۵

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی بر مبنای هر یورو ۱۰۳ هزار تومان پیشنهاد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بودجه ۱۴۰۵ که عصر امروز توسط مسعود پزشکیان رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، نرخ عوارض واردات خودرو از ۴ درصد تا ۱۶۵ درصد تعیین شده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت نرخ حقوق ورودی را به شرح زیر پیشنهاد کرده است:

_ حقوق گمرکی خودروهای وارداتی برقی و برد افز ۴ درصد

_ حقوق گمرکی خودروهای وارداتی هیبریدی پالگین ۱۵ درصد.

_ حقوق گمرکی خودروهای وارداتی هیبریدی ۴۰ درصد

_ حقوق گمرکی خودروهای وارداتی بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد.

_ حقوق گمرکی خودروهای وارداتی بنزینی از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد

_ حقوق گمرکی خودروهای وارداتی بنزینی از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۲۰ درصد.

_ حقوق گمرکی خودروهای وارداتی بنزینی از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۴۵ درصد.

_حقوق گمرکی خودروهای وارداتی بنزینی بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۵ درصد.

همچنین، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی بر مبنای هر یورو ۱۰۳ هزار تومان پیشنهاد شده و نرخ محاسباتی هر یورو در قانون بودجه سال جاری ۷۵ هزار تومان است.

طیبه بیات

