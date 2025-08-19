تعرفه جدید واردات خودرو ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسات روزهای ۲۲ و ۲۶ مردادماه هیئت وزیران، آئین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، موضوع تصویب نامه ۲۱ خردادماه امسال اصلاح شد و امروز - ۲۸ مرداد - محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته، در آئین نامه واردات خودرو موارد زیر اصلاح می‌شود:

- بند (۴) ماده (۴) حذف می‌شود.

- تبصره (۱) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح شد.

- در ماده (۶)، واژه (ترخیص) به عبارت شماره گذاری اصلاح می‌شود.

- در ماده (۸) عبارت (به استثنای خودروهای موضوع ذیل بند (ر) تبصره (۱) قانون) بعد از عبارت خودروهای برقی – هیبریدی اضافه می‌شود.

بر این اساس جدول تعرفه واردات خودرو که میزان تعرفه هر گروه خودرویی بر اساس حجم موتور را تقسیم بندی کرده بود، در آئین نامه دولت به قوت خود باقیست و به شرح زیر است:

خودروهای بنزینی وارداتی ارز هر گروه از خودروهای وارداتی تعرفه تا ۱۵۰۰ سی سی ۵۵۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰ درصد ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ ۴۰ درصد ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳۰ درصد ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۵ درصد بیش از ۳۰۰۰ سی سی ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ ۱۶۵ درصد ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰ درصد

اصلاحات صورت گرفته به دنبال اعلام نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین که در مجلس شورای اسلامی مستقر است، انجام شده است. طبق روال قانونی، نسخه‌ای از مصوبات دولت در اختیار این هیأت قرار می‌گیرد تا انطباق آن با قوانین مجلس بررسی شود.

این هیئت هفته گذشته جدول تعرفه‌ای واردات خودرو مصوب هیأت وزیران را مغایر با تعرفه صد درصدی مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام کرده بود