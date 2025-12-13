به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و ادارات تابعه سازمان که در ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد، با بیان اینکه تمامی پایههای توسعه اقتصادی بر منابع طبیعی استوار است، اظهار کرد: اگر چرخه و تعادل در اکوسیستم برقرار نباشد، هیچگونه توسعهای پایدار نخواهد بود و این موضوع نشاندهنده اهمیت حیاتی منابع طبیعی در تأمین سلامت جامعه است.
وی با تأکید بر لزوم تلاش همهجانبه برای حفاظت، حراست و توسعه منابع طبیعی افزود: هر میزان که امکان دارد باید در مسیر صیانت از این سرمایههای بیننسلی گام برداریم و از همه ظرفیتها برای حفظ منابع طبیعی بهره بگیریم.
وی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی نیروهای فعال در مهار آتشسوزیهای منابع طبیعی تصریح کرد: همکاران و تمامی افرادی که در شرایط سخت و بهصورت شبانهروزی برای حفاظت از منابع طبیعی تلاش میکنند، شایسته قدردانی صمیمانه هستند.
شفیعی با اشاره به فعالیت معادن در استان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون و به استناد تکالیف مسئولیتهای اجتماعی معادن مکلف هستند نسبت به احیای منابع طبیعی اقدام کنند و نباید از خسارتهایی که فعالیت معادن به منابع طبیعی و مراتع وارد میکند، بهسادگی عبور کرد.
وی توسعه کشت گونههایی مانند سماق در اراضی شیب دار را از دیگر برنامههای مهم برشمرد و افزود: اجرای این طرح بهویژه در شهرستان هوراند باید با جدیت پیگیری و راهکارهای عملی برای تحقق آن تدوین شود.
وی همچنین بر ضرورت پیشگیری بهموقع از آفات از جمله آفت ابریشمباف ناجور تأکید کرد و گفت: کنترل و پیشگیری بههنگام میتواند از بروز خسارتهای جدی در عرصههای منابع طبیعی جلوگیری کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تعامل و همکاری میان بخشهای مختلف سازمانی و شهرستانها را ضروری دانست و اظهار کرد: اجرای سیاستهای ابلاغی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی تنها با همافزایی و همکاری مستمر میان بخش های مختلف محقق خواهد شد و در ادامه به وضعیت کشت پاییزه اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه بارندگی بهموقع صورت نگرفت، کشت پاییزه انجام شد و اقدامات دیگر در این زمینه نیز انجام می شود.
وی درباره تأمین نهادههای دامی نیز بیان کرد: با اقدامات انجامشده از سوی وزیر جهاد کشاورزی، ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه بارگذاری شد که این میزان از طریق انعقاد یک تفاهمنامه و بدون تخصیص ارز تأمین شده است. مشکل اصلی در حوزه نهادهها، تأمین ارز است و کمکاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد و نباید حق این وزارتخانه تضییع شود.
وی با اشاره به خرید میوه شب عید گفت: فرآیند خرید میوه شب عید بهموقع انجام شده و نگهداری آن در سردخانهها در حال انجام است. برنامهریزی برای استمرار این روند ادامه دارد و باید میزان مورد نیاز و محلهای ذخیرهسازی بهطور دقیق مشخص شود.
شفیعی در پایان بر لزوم اجرای جدی احکام صادره در حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی تأکید کرد و افزود: برای اجرای مؤثر این احکام، تأمین ماشینآلات مورد نیاز نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
گفتنی است در ابتدای این جلسه محمدرضی الهیان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجانشرقی گزارشی از عملکرد این اداره کل و صادق نادری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز گزارشی از وضعیت کشت پاییزه در آذربایجان شرقی ارائه کردند.
