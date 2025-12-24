۸۹۵ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۸ در خراسان جنوبی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان شب گذشته در پانزدهمین جلسه کارگروه استانی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات این محل، گفت: بر اساس گزارش سامانه جامع کارآفرینی، اشتغال و تولید (کات)، تاکنون در سطح کشور ۹ هزار و ۴۵۰ فقره تسهیلات به مبلغ حدود ۵۱ همت از محل تبصره ۱۸ پرداخت شده است.

وی افزود: در استان خراسان جنوبی تاکنون ۳۱۲ طرح به ارزش ۸۹۵ میلیارد تومان پرداخت شده که بیانگر ۸۷.۴ درصد جذب اعتبارات استان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه در صورت احتساب طرح‌های آماده پرداخت، میزان جذب استان افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: با اضافه شدن ۳ طرح آماده پرداخت به ارزش ۸۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، درصد جذب استان به ۹۶.۵ درصد خواهد رسید.

ذاکریان با اشاره به شاخص‌های مقایسه‌ای اشتغال، گفت: سرانه تثبیت اشتغال در کشور ۴۱۲ میلیون تومان است، در حالی که این رقم در خراسان جنوبی ۲۶۵ میلیون تومان اعلام شده و نشان‌دهنده وضعیت مطلوب استان در این شاخص است.

وی ادامه داد: به عبارتی، برای تثبیت هر شغل در خراسان جنوبی، ۱۴۷ میلیون تومان کمتر از میانگین کشوری هزینه شده، که نشان دهنده بهره وری بیشتر منابع در استان است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در ادامه به شاخص هزینه سرانه ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: میانگین کشوری هزینه ایجاد اشتغال ۵۱۵ میلیون تومان است که این رقم در استان ۵۵۱ میلیون تومان بوده و تقریباً معادل میانگین کشور ارزیابی می‌شود.

ذاکریان همچنین میانگین زمان پرداخت تسهیلات را از دیگر شاخص‌های مهم برشمرد و افزود: میانگین زمان پرداخت تسهیلات در کشور ۱۲۷ روز و در خراسان جنوبی ۱۲۱ روز بوده که نشان‌دهنده عملکرد مناسب استان در این بخش است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی تبصره ۱۸ در استان، گفت: تاکنون ۳۱ کمیته کارشناسی و امروز نیز پانزدهمین جلسه کارگروه استانی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ برگزار شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: تا این مرحله ۷۰۹ طرح به ارزش ۲ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان در کمیته استانی مصوب شده که از این تعداد، ۳۱۲ طرح به مبلغ ۸۹۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

ذاکریان با اشاره به روند افزایشی جذب اعتبارات، خاطرنشان کرد: درصد جذب استان در جلسه قبلی که در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، ۸۳ درصد بود که اکنون به ۸۷.۴ درصد افزایش یافته و با احتساب طرح‌های آماده پرداخت به ۹۶.۵ درصد خواهد رسید.

وی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ را تشریح کرد و گفت: بانک رفاه با ۱۰۰ درصد، بانک کشاورزی با ۹۹ درصد، بانک توسعه تعاون با ۹۰ درصد، بانک ملت با ۸۹ درصد، صندوق کارآفرینی امید با ۸۶ درصد، بانک ملی با ۷۸ درصد، پست بانک با ۶۸ درصد، بانک مسکن با ۵۸ درصد و بانک صنعت و معدن با ۵۰ درصد از اعتبارات تخصیصی خود را پرداخت کرده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین به عملکرد دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: جهاد کشاورزی با ۹۸ درصد، راهداری با ۹۶ درصد، میراث فرهنگی با ۹۴ درصد، اداره کل تعاون با ۹۰ درصد، پارک علم و فناوری با ۱۰۰ درصد، صنعت، معدن و تجارت با ۷۸ درصد، اداره کل ارتباطات با ۶۸ درصد و راه و شهرسازی با ۵۸ درصد از اعتبارات حوزه خود را جذب کرده‌اند.

ذاکریان با تأکید بر فرصت محدود باقی‌مانده برای جذب اعتبارات، گفت: با توجه به تمدید مهلت جذب، حداکثر ۴۰ روز دیگر برای پرداخت تسهیلات فرصت باقی است و لازم است بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی اهتمام جدی‌تری در این زمینه داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز به‌زودی آغاز می‌شود، ضروری است دستگاه‌های اجرایی آمادگی لازم برای معرفی طرح‌های جدید به کمیته‌های کارشناسی را داشته باشند.