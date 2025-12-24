مدیریت قانونی موقوفه بنگاه خیریه آب لوله بیرجند در ۹ سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام دادخدا خدایی صبح چهارشنبه در نشست خبری در خصوص بنگاه خیریه آب و لوله بیرجند، با اشاره به فعالیت‌ها و اقدامات ۹ سال گذشته این موقوفه، اظهار کرد: موقوفه خیریه آب و لوله بیرجند از زمان ورود اوقاف به مدیریت آن، به شکل قانونی و مطابق با نیت واقف آن اداره شده است.

وی خاطرنشان کرد: موقوفه بنگاه خیریه آب لوله در دهه ۳۰ و با هدف تأمین آب شرب مردم بیرجند و انجام کارهای خیر تأسیس شد و در حال حاضر یکی از بزرگترین موقوفات مشارکتی استان خراسان جنوبی است.

حجت‌الاسلام خدایی با بیان اینکه اوقاف سال ۱۳۹۶ برای مدیریت این موقوفه بیرجند ورود کرده است، افزود: با توجه به افراط و تفریط‌های مدیریتی هیئت مدیره وقت و صدور حکم ممنوع‌المداخله برای اعضای آن، اداره اوقاف وظیفه داشت تا نیت واقف را با دقت اجرا کند تا از تضییع حقوق این موقوفه جلوگیری شود.

وی ادامه داد: اداره اوقاف اقدامات بسیاری شامل ثبت مشخصات موقوفه، افتتاح حساب اختصاصی، احیای باغ‌ها، احداث سقاخانه‌ها و مدیریت رقبات کشاورزی و تجاری در این مورد انجام داده است که این اقدامات منجر به افزایش درآمد و خدمات موقوفه و اجرای نیت واقف شده است.

حجت‌الاسلام خدایی در زمینه دستاوردهای این موقوفه بیان کرد: از سال ۱۳۹۶ ارزش فعالیت‌های انجام شده در موقوفه بنگاه خیریه آب لوله بیرجند حدود ۶۳ میلیارد تومان بوده است و فعالیت‌های مورد نظر شامل احداث سقاخانه، تأمین آب شرب، احیای باغ‌ها و تثبیت رقبات تجاری و مسکونی است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند گفت: همه درآمدها و هزینه‌های مربوط به این موقوفه در سامانه جامع اطلاعات موقوفات ثبت شده که قابل رصد است و هیچ دخل و تصرف غیرقانونی در اموال آن انجام نشده است.

خدایی درباره تشکیل مجمع عمومی و تعیین هیئت مدیره این موقوفه گفت: بر اساس اساسنامه این موقوفه، هیئت مدیره باید از طریق مجمع عمومی و با حضور اولاد واقف انتخاب شوند و مجمع عمومی برگزار شده بدون رعایت ضوابط مورد نظر، اعتبار قانونی ندارد.

وی با اشاره به برنامه‌های آینده اوقاف برای این موقوفه، گفت: اداره اوقاف برای برگزاری مجمع عمومی این موقوفه با حضور اولاد واقف با نظارت کامل در این خصوص، آمادگی دارد تا هیئت مدیره قانونی انتخاب شود تا با انجام این کار اجرای نیت واقف ادامه یابد.

حجت‌الاسلام خدایی با تاکید بر اینکه مدیریت موقوفه بنگاه خیریه آب و لوله بیرجند از سال ۱۳۹۶ همواره شفاف، قانونی و بر اساس اساسنامه این موقوفه بوده است، گفت: همه اقدامات انجام شده در این خصوص تنها با هدف خدمت رسانی در حوزه‌های مختلف به مردم بیرجند بر طبق اجرای نیت واقف بوده است.