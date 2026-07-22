به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان عصر چهارشنبه در نشست کمیته استانی تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۳ با آرزوی موفقیت برای مجموعه اقتصادی استان اظهار کرد: امیدواریم با تعامل، هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های دولت و سیاست‌های استاندار خراسان جنوبی با شتاب بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به وقفه ایجاد شده در برگزاری جلسات تبصره (۲) افزود: عملکرد استان در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بسیار مطلوب بود و بیش از ۱۰۳ درصد اعتبارات این بخش جذب شد که در نتیجه آن، بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات به فعالان اقتصادی، متقاضیان کسب‌وکار و طرح‌های اشتغال‌زا پرداخت شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: مجموعه تسهیلات ترجیحی دولت، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و همکاری دستگاه‌های اجرایی موجب شد آثار این اقدامات در شاخص‌های کلان اقتصادی استان نمایان شود که آخرین نمونه آن، کسب رتبه نخست پایین‌ترین نرخ بیکاری کشور توسط خراسان جنوبی است.

ذاکریان با بیان اینکه این موفقیت سطح انتظارات از استان را افزایش داده است، تصریح کرد: با حضور استاندار خراسان جنوبی و همراهی تیم اقتصادی استان، باید این مسیر با جدیت و شتاب بیشتری دنبال شود تا روند توسعه اقتصادی استان استمرار یابد.

وی با اشاره به روند اجرای تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: در ابتدای سال چند جلسه در این زمینه برگزار شد، اما پس از آن به دلیل تغییر اولویت‌ها و اختصاص منابع به حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، روند پرداخت تسهیلات با وقفه مواجه شد و اکنون فرصت محدودی تا پایان مهلت قانونی جذب اعتبارات باقی مانده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند پرداخت تسهیلات افزود: انتظار می‌رود بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی با سرعت بیشتری نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌ها اقدام کنند تا اعتبارات استان به طور کامل جذب شود.

وی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید با نگاه تسهیل‌گرانه و ارفاق بیشتر، زمینه حمایت از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مردم را فراهم کنیم، چرا که مردم در بیش از ۱۴۰ شب گذشته، بنا به تأکید رهبر معظم انقلاب، میدان را خالی نکرده‌اند و با حضور و همراهی خود از کشور حمایت کرده‌اند

ذاکریان ادامه داد: امروز وظیفه ما مدیران و مسئولان است که با نهایت مساعدت، همراهی و تسریع در ارائه خدمات، این همراهی و ایستادگی مردم را پاس بداریم و آن را در عرصه خدمت‌رسانی به بهترین شکل متجلی کنیم.

ذاکریان سپس آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات منابع بازگشتی جزء (۳) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۳ را تشریح کرد و گفت: اعتبار ابلاغی این بخش چهار هزار و ۹۴۰ میلیارد ریال و اعتبار تخصیصی آن چهار هزار و ۹۸۲ میلیارد ریال است.

وی افزود: تاکنون ۵۲ طرح در کمیته استانی به تصویب رسیده که از این تعداد، ۳۹ طرح به بانک‌های عامل معرفی شده و برای اجرای آن‌ها اشتغال ۴۱۶ نفر پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: از مجموع طرح‌های معرفی‌شده، هشت طرح در بانک‌ها به تصویب رسیده که تاکنون متقاضیان هفت طرح مبلغ ۱۷۱ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: ۱۳ طرح نیز از سوی بانک‌ها برگشت داده شده که لازم است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، موانع موجود برای تعیین تکلیف آن‌ها برطرف شود.

ذاکریان با اشاره به آخرین وضعیت اجرای جزء (۱) بند «الف» تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز اظهار کرد: تاکنون برای ۱۶ طرح، حدود ۵۴ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که معادل ۱۷ درصد اعتبار ابلاغی این بخش است.

وی همچنین از پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای حمایت از حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطراری خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۴۲ بنگاه اقتصادی پرداخت شده که موجب حفظ اشتغال یک هزار و ۲۸۰ نفر شده است.