به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام میرهاشم حسینی در هیئت هفتگی حضرت زهرا (س) که به همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت آغاز مجالس دینی با ذکر و یاد امام زمان (عج)، اظهار کرد: توسل به حضرت ولی‌عصر (عج) و حضرت فاطمه زهرا (س) نقش محوری در نزول نصرت الهی و تقویت روح امید در جامعه مؤمنان، دارد.

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم با استناد به روایتی از امام باقر (ع) در کتاب «الغیبه» شیخ طوسی، به تبیین شرایط ظهور امام زمان (عج) پرداخت و اظهار کرد: در دوره‌ای از یأس و شدت نزاع حق و باطل، نصرت ویژه الهی نازل می‌شود و این یاری خاص، به برکت وجود حضرت فاطمه زهرا (س)، موجب شادی دل مؤمنان خواهد شد.

وی ماه رجب را «بهار معنوی انسان» توصیف کرد و افزود: همان‌گونه که خداوند فصل بهار را برای احیای طبیعت قرار داده، ماه رجب نیز فرصتی برای زنده‌شدن دل‌ها، بازگشت به خدا و آمادگی برای ورود به ماه‌های شعبان و رمضان است.

حسینی با اشاره به روایات مربوط به فضیلت ماه رجب، تأکید کرد: این ماه، ماه استغفار، دعا و مراقبه است و توجه به حرمت آن، پرهیز از گناه و رعایت حقوق مردم، نقش مهمی در عاقبت‌به‌خیری انسان دارد.

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: بهره‌مندی از برکات شب‌های قدر و ماه مبارک رمضان، نیازمند آمادگی پیشین است و این آمادگی از ماه رجب آغاز می‌شود؛ ماهی که خداوند آن را برای احیای قلوب و تقویت حیا و معنویت در وجود انسان، قرار داده است.