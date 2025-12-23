به گزارش خبرگزاری مهر، نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در آئین افتتاحیه هجدهمین کنگره ملی طب اورژانس و چهارمین کنگره بین‌المللی تازه‌های تروما که صبح امروز در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد، ضمن خیرمقدم به رؤسا، استادان، فراگیران و کارکنان خدوم اورژانس سراسر کشور، بر اهمیت نقش اورژانس در نظام سلامت تأکید کرد.



وی با تبریک حلول ماه رجب و ولادت امام محمد باقر (ع)، اظهار امیدواری کرد که دست‌اندرکاران نظام سلامت بتوانند رهرو سیره و راه ائمه اطهار باشند و افزود: این کنگره با تلاش دبیرخانه محترم، انجمن علمی طب اورژانس و مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شده است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به تعدد همایش‌های علمی در کشور گفت: با هدف مدیریت بهتر زمان، انرژی و هزینه‌ها، تصمیم گرفته شد دو همایش ملی و بین‌المللی طب اورژانس و تروما به‌صورت تجمیعی و در قالب یک برنامه چهارروزه برگزار شود. همچنین همایشی در حوزه مدیریت پرستاری اورژانس، به دلیل اهمیت نقش پرستاران و ارائه‌دهندگان خدمات اورژانسی، هم‌زمان با این کنگره در حال برگزاری است.



توکلی با اشاره به تحولات عصر جدید و حرکت نظام سلامت به سمت رویکردهای دیجیتال، از پرستاران، تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی و امدادگران هلال احمر به‌عنوان ارائه‌دهندگان اصلی خدمات سلامت یاد کرد و گفت: این نیروها با وجود کمبودها و شرایط سخت، با ایثار و تعهد، خدمات مستمر و ارزشمندی به مردم ارائه می‌کنند.



وی با بیان اینکه انجمن علمی طب اورژانس کشور تقریباً به‌صورت سالانه این کنگره را برگزار کرده است، افزود: یکی از وجوه تمایز این همایش، برگزاری کارگاه‌های مهارتی متنوع با حضور استادان برجسته و پیشکسوت این حوزه است که ارزش علمی برنامه را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین با قدردانی از همکاری مستمر سازمان اورژانس کشور اظهار کرد: استانداردهای مراقبتی در اورژانس پیش‌بیمارستانی در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری ارتقا یافته و این دستاورد حاصل تلاش‌های مستمر همکاران این حوزه است.



توکلی در ادامه سخنان خود به طرح یک موضوع نوین در حوزه طب اورژانس پرداخت و گفت: یکی از مباحثی که نیازمند بررسی و سیاست‌گذاری در سطح ملی است، امکان نجات چند بیمار از طریق یک بیمار در شرایط اورژانسی است. این موضوع در قالب پروتکل «اهدای عضو پس از ایست قلبی» (DCD) در دنیا مطرح شده و به‌عنوان مکمل فرآیند رایج اهدای عضو پس از مرگ مغزی (DBD) شناخته می‌شود.



وی با اشاره به اهمیت این موضوع در کنگره تروما افزود: بسیاری از بیماران ترومایی دچار ایست قلبی می‌شوند و در صورت تصمیم‌گیری به‌موقع در اورژانس، می‌توان این بیماران را در بازه‌ای زمانی مشخص به سمت فرآیند مرگ مغزی هدایت کرد. در این مدل، زمان و کیفیت اقدامات احیا نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با تشریح دسته‌بندی‌های بین‌المللی اهدای عضو پس از ایست قلبی گفت: در شرایط کشور ما، تمرکز بر دسته دوم این طبقه‌بندی، یعنی بیمارانی که در اورژانس یا بخش‌های بستری دچار ایست قلبی می‌شوند و احیای ناموفق دارند، می‌تواند واقع‌بینانه‌ترین و قابل اجراترین مسیر باشد.



توکلی تأکید کرد: در این فرآیند، نقش متخصصان اورژانس در حفظ پرفیوژن، کاهش زمان بدون جریان خون، مستندسازی و هماهنگی تیمی، کاملاً کلیدی است و اجرای موفق آن نیازمند تدوین پروتکل‌های دقیق و هماهنگی میان تیم‌های درمان، احیا و پیوند است.



وی با اشاره به اجرای موفق یک نمونه از این مدل در کشور گفت: در یکی از موارد انجام‌شده در سال‌های اخیر، پس از اخذ رضایت، دو کلیه از بیماری که دچار ایست قلبی شده بود، اهدا و به دو بیمار پیوند زده شد که هر دو گیرنده پس از گذشت بیش از یک سال همچنان از عملکرد مناسب عضو پیوندی برخوردارند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در جمع‌بندی سخنان خود تصریح کرد: طب اورژانس تنها به نجات یک بیمار محدود نمی‌شود، بلکه در صورت وجود یک سیستم منسجم و هماهنگ، می‌تواند به نجات یک شبکه از زندگی‌ها منجر شود. تعهد اخلاقی، سرعت عمل، هماهنگی تیمی و مسئولیت اجتماعی، ارکان اصلی تحقق این هدف در نظام سلامت است.



تجربه بحران‌ها، نظام اورژانس و سلامت کشور را به بلوغ عملیاتی رسانده است



جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور نیز در این مراسم ضمن تبریک حلول ماه رجب، یاد و خاطره جان‌باختگان زلزله بم را گرامی داشت و با اشاره به هم‌زمانی روز پایانی کنگره با سالروز این حادثه از تلاش‌های بی‌نظیر نیروهای امدادی و درمانی در آن ایام قدردانی کرد.



وی با یادآوری شرایط سخت امدادرسانی در زلزله بم، از جمله سرمای شدید و حجم بالای مصدومان، اظهار کرد: در آن روزها شاهد ایثار و تلاش شبانه‌روزی نیروهایی بودیم که در سخت‌ترین شرایط زیستی، خدمات حیاتی ارائه دادند. همچنین یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و تلاش نیروهایی که در فرودگاه‌ها، به‌ویژه فرودگاه مهرآباد، عملیات ساماندهی، تفکیک و انتقال مصدومان به استان‌های مختلف را انجام می‌دادند، باید زنده نگه داشته شود.



رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به راه‌اندازی تریاژ و تقسیم‌بندی بیماران در فرودگاه مهرآباد در آن مقطع، افزود: این تجربه‌ها موجب شد نگاه حاکمیت و مسئولان پس از زلزله‌ها دچار تغییرات اساسی شود و ساختارهایی مانند سازمان مدیریت بحران کشور شکل بگیرد. هم‌زمان با آن، رشته طب اورژانس که در حال شکل‌گیری بود، به‌سرعت توسعه یافت و پایگاه‌های اورژانس کشور گسترش پیدا کرد.



میعادفر تصریح کرد: وزارت بهداشت در نقش حاکمیتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی در نقش اجرایی، با رصد لحظه‌به‌لحظه حوادث در سراسر کشور، توانستند در هر نقطه‌ای که حادثه‌ای رخ می‌دهد، به‌موقع ورود کرده و خدمات سلامت را ارائه دهند؛ موضوعی که به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه به‌خوبی خود را نشان داد.



وی ادامه داد: در آن مقطع، کارکنان حوزه سلامت از خط مقدم تا بخش‌های مختلف بیمارستانی، حضوری مؤثر در کنار مردم داشتند و حتی در مواردی شاهد حضور نیروهای بیمارستانی در صحنه و خیابان در کنار همکاران اورژانس ۱۱۵ بودیم که این هم‌افزایی، دستاوردی بسیار ارزشمند محسوب می‌شود.



رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به چالش‌های پیش‌روی نظام سلامت گفت: یکی از نگرانی‌های جدی، بار بالای حوادث و پیامدهای ماندگار آن برای هموطنان است که هزینه‌های سنگینی به خانواده‌ها و نظام سلامت تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، سالمندی جمعیت کشور چالشی مهم و پرهزینه است که ارائه خدمات به سالمندان را دشوارتر کرده و نیازمند توسعه سریع زیرساخت‌ها، بخش‌های ویژه و ظرفیت‌های درمانی است.



میعادفر تأکید کرد: نظام سلامت با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه است، اما باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که منجر به عقب‌ماندگی سلامت مردم نشود و بتوانیم با افتخار، کاهش مرگ‌ومیر و عوارض بیماری‌ها را به‌عنوان دستاوردهای خود ارائه دهیم.



وی با تأکید بر نقش مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت گفت: بخش عمده‌ای از حوادث و ایست‌های قلبی خارج از بیمارستان و عمدتاً در منازل رخ می‌دهد، در حالی که سطح آموزش عمومی احیای پایه در جامعه کمتر از ۱۰ درصد است. در چنین شرایطی، افرادی که نخستین مواجهه را با بیمار دارند، مانند اعضای خانواده، نقش تعیین‌کننده‌ای در نجات جان بیماران ایفا می‌کنند.



رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: آموزش همگانی احیای پایه، باز کردن راه هوایی و اقدامات اولیه می‌تواند تا زمان رسیدن اورژانس، جان بسیاری از بیماران را نجات دهد و لازم است این موضوع به‌صورت جدی در برنامه‌های ملی و بیانیه پایانی کنگره مورد توجه قرار گیرد.



میعادفر در پایان ابراز امیدواری کرد با تمرکز بر آموزش عمومی، مدیریت بحران و توسعه خدمات اورژانسی، بتوان گام‌های مؤثری در کاهش مرگ‌ومیر و ارتقای سلامت جامعه برداشت.



