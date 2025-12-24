میعادفر: زلزله بم نقطه عطف مدیریت بحران کشور بود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، با اشاره به تأثیر عمیق زلزله بم بر ساختار مدیریت بحران و نظام سلامت، گفت: پس از زلزله بم نگاه حاکمیت و مسئولان به مقوله بحران به‌طور اساسی تغییر کرد و این حادثه نقش بسیار مؤثری در شکل‌گیری و توسعه زیرساخت‌های امدادی و درمانی کشور داشت.

میعادفر با بیان اینکه زلزله بم آغازگر تحولات مهمی در حوزه پاسخ به حوادث بود، افزود: پس از این زلزله، سازمان مدیریت بحران کشور شکل گرفت، رشته طب اورژانس که در ابتدای راه بود با سرعت توسعه پیدا کرد و پایگاه‌های اورژانس در سراسر کشور گسترش یافت.

وی ادامه داد: همچنین راه‌اندازی و تقویت DOC وزارتخانه‌ها و به‌ویژه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، امکان رصد لحظه‌به‌لحظه حوادث در اقصی نقاط کشور را فراهم کرد که این موضوع نقش مهمی در افزایش آمادگی و سرعت پاسخ به بحران‌ها داشته است.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به آمار بالای حوادث ترافیکی در کشور اظهار داشت: متأسفانه سالانه بیش از ۲۰ هزار مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی و نزدیک به ۹۰۰ هزار مصدوم ترافیکی در کشور داریم. بیش از ۷۰ درصد این موارد خارج از بیمارستان و عمدتاً در منازل یا محل حادثه رخ می‌دهد.

میعادفر با تأکید بر اهمیت آموزش‌های عمومی گفت: آموزش می‌تواند به‌طور جدی کمک‌کننده باشد. حتی در حوادث استراتژیک و روزمره، یک اقدام ساده مانند باز کردن راه هوایی می‌تواند جان یک بیمار یا مصدوم را نجات دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تقویت آموزش‌های همگانی، توسعه زیرساخت‌های اورژانسی و استمرار نگاه علمی و سیستماتیک به مدیریت بحران، لازمه کاهش تلفات و آسیب‌ها در حوادث آینده است.