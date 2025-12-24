  1. سلامت
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۵۷

میعادفر: زلزله بم نقطه عطف مدیریت بحران کشور بود

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: زلزله بم نقطه عطفی در تحول مدیریت بحران و توسعه اورژانس بود و آموزش‌های ساده می‌تواند جان هزاران نفر را نجات دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، با اشاره به تأثیر عمیق زلزله بم بر ساختار مدیریت بحران و نظام سلامت، گفت: پس از زلزله بم نگاه حاکمیت و مسئولان به مقوله بحران به‌طور اساسی تغییر کرد و این حادثه نقش بسیار مؤثری در شکل‌گیری و توسعه زیرساخت‌های امدادی و درمانی کشور داشت.

میعادفر با بیان اینکه زلزله بم آغازگر تحولات مهمی در حوزه پاسخ به حوادث بود، افزود: پس از این زلزله، سازمان مدیریت بحران کشور شکل گرفت، رشته طب اورژانس که در ابتدای راه بود با سرعت توسعه پیدا کرد و پایگاه‌های اورژانس در سراسر کشور گسترش یافت.

وی ادامه داد: همچنین راه‌اندازی و تقویت DOC وزارتخانه‌ها و به‌ویژه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، امکان رصد لحظه‌به‌لحظه حوادث در اقصی نقاط کشور را فراهم کرد که این موضوع نقش مهمی در افزایش آمادگی و سرعت پاسخ به بحران‌ها داشته است.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به آمار بالای حوادث ترافیکی در کشور اظهار داشت: متأسفانه سالانه بیش از ۲۰ هزار مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی و نزدیک به ۹۰۰ هزار مصدوم ترافیکی در کشور داریم. بیش از ۷۰ درصد این موارد خارج از بیمارستان و عمدتاً در منازل یا محل حادثه رخ می‌دهد.

میعادفر با تأکید بر اهمیت آموزش‌های عمومی گفت: آموزش می‌تواند به‌طور جدی کمک‌کننده باشد. حتی در حوادث استراتژیک و روزمره، یک اقدام ساده مانند باز کردن راه هوایی می‌تواند جان یک بیمار یا مصدوم را نجات دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تقویت آموزش‌های همگانی، توسعه زیرساخت‌های اورژانسی و استمرار نگاه علمی و سیستماتیک به مدیریت بحران، لازمه کاهش تلفات و آسیب‌ها در حوادث آینده است.

محدثه رمضانعلی

