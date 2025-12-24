به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی صبح چهارشنبه در جریان بازدید از پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود بستهبندی را یکی از گامهای مهم و اثرگذار در تکمیل زنجیره ارزش صنایعدستی دانست و بر ضرورت تقویت این حوزه در استان سمنان تأکید کرد.
وی افزود: صنایعدستی همانند سایر محصولات نیازمند بستهبندی مناسب است و خود نیز میتواند بهعنوان یک ابزار بستهبندی برای دیگر محصولات نیز بهکار گرفته شود زیرا این رویکرد علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، با محیطزیست نیز سازگار است.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی همچنین بیان کرد: بستهبندی نوآورانه نهتنها معرف محصول و تولیدکننده است، بلکه روایتگر هویت، فرهنگ و اصالت بوده و نقشی مهم در افزایش جذابیت و فروش محصولات ایفا میکند.
جلالی با اشاره به ظرفیتهای علمی و فناورانه استان سمنان، نقش پارک علم و فناوری را در حوزههایی همچون بستهبندی خلاق، روایتسرایی، بازاریابی، تولید محتوا و برندسازی بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: ورود دانش و فناوری به این حوزه میتواند در کنار تکمیل زنجیره ارزش صنایعدستی، تحولی جدی در این بخش ایجاد کند.
وی همچنین بر اهمیت همکاری پارک علم و فناوری استان سمنان در تکمیل پرونده و الزامات ثبت روستای ابرسج بهعنوان روستای ملی نمدمالی تأکید کرد و گفت: این همیاری میتواند مسیر ثبت ملی ابرسج را هموارتر کرده و جایگاه این روستا را در سطح ملی تثبیت کند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور در پایان خاطرنشان کرد: لازم است روشهای سنتی معرفی، فروش و برندسازی صنایعدستی با بهرهگیری از علم روز و تکنیکهای نوین، به شیوههایی خلاق و مشتریپسند تبدیل شود تا صنایعدستی استان سمنان بتواند سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی را به خود اختصاص دهد.
