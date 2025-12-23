  1. استانها
حبیبیان: ظروف تاریخی مربوط به قرن پنجم هجری در ابهر کشف شد

زنجان- فرمانده یگان حفاظت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان از کشف سفال و ظروف تاریخی مربوط به قرون پنجم و ششم هجری در شهرستان ابهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌ سرهنگ ناصر حبیبیان از کشف سفال و ظروف تاریخی مربوط به قرون پنجم و ششم هجری در شهرستان ابهر خبر داد و گفت: مجموعه‌ای از سفال‌ها و ظروف تاریخی مربوط به قرون پنجم و ششم هجری قمری در شهرستان ابهر کشف شده است.

وی اظهار داشت: این آثار در پی گزارش مخبرین محلی مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز در یکی از نقاط این شهرستان شناسایی و کشف شد.

حبیبیان افزود: پس از هماهنگی با دادستان شهرستان ابهر، مأموران یگان حفاظت میراث فرهنگی به همراه نیروهای انتظامی در محل حاضر شده و ضمن کشف اشیای تاریخی نسبت به توقیف ابزار و ادوات حفاری اقدام کردند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان زنجان ادامه داد: در این پرونده یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

حبیبیان خاطر نشان کرد: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان زنجان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به‌طور جدی با هرگونه حفاری غیرمجاز و تعرض به مواریث فرهنگی کشور برخورد می‌کند.

وی از شهروندان خواست، هنگام مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعا به اداره میراث فرهنگی یا پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

