تقدیر دانشگاه صنعتی شریف از معاون حمل ونقل شهردار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری با حضور محسن هرمزی معاون حملونقل و ترافیک شهردار تهران و اکبر اختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک برگزار شد.
در این مراسم مسعود تجریشی ریاست دانشگاه صنعتی شریف ضمن تجلیل از پژوهشگران و شرکای راهبردی برگزیده، همکاری منسجم و نتیجهمحور میان دانشگاه صنعتی شریف، معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران و شرکت کنترل ترافیک تهران را نمونهای موفق از پیوند هدفمند علم، فناوری و مدیریت شهری معرفی کرد.
حاصل این همافزایی ساختارمند، توسعه و بهرهبرداری از زیرساختهای نوین شارژ خودروهای برقی با رویکردهای فناورانهای همچون خود تأمینی انرژی با استفاده از مولدهای گازسوز، بهرهگیری ترکیبی از انرژیهای پاک، سامانههای ذخیرهساز انرژی و اتصال به شبکه برق بوده است.
طی یک سال گذشته، جایگاههای شارژ خودروهای برقی در پایانههای اتوبوسرانی شهید نامجو (تقیآباد) و قورخانه و همچنین پایانههای تاکسیرانی شرق جدید و قیطریه در شهر تهران با موفقیت نصب و به بهرهبرداری رسیده است؛ اقدامی که نمونهای روشن از همکاری مؤثر دانشگاه، نهادهای حاکمیتی شهری و صنعت در مسیر توسعه حملونقل پاک و هوشمند بهشمار میرود.
