۲ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۱

افزایش سه برابری عوارض چاه‌های آب مجاز دارای شمارشگر

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ عوارض چاه‌های آب مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس برداشت مجاز آنها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی ۱۰ قران در نظر گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، در مصوبه سال ۱۴۰۴ عوارض چاه‌های آب مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس برداشت مجاز آنها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی ۳ قران به تصویب رسید اکنون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ عوارض چاه‌های آب مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس برداشت مجاز آنها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی ۱۰ قران در نظر گرفته شده است که نشان دهنده رشد بیش از سه برابر عوارض چاه‌های آب مجاز دارای شمارشگر است.

همچنین در مصوبه سال گذشته عوارض چاه‌های آب مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس برداشت مجاز آنها در صورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی ۷ قران بود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ این مبلغ به ۱۲ قران رسیده است.

فاطمه صفری دهکردی

