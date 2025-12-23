۱۵۲ خدمت مسکن به مددجویان چرداول ارائه شد

فرهاد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه ۱۵۲ خدمت در زمینه مسکن مددجویان در ۹ ماهه سال جاری خبر داد.

رستمی افزود: با همکاری بنیاد مسکن شهرستان چرداول و بانک‌های عامل از محل تفاهم نامه‌های ۳۰ و ۳۲ و ۸ هزار واحدی تعداد ۶۱ واحد مسکن مددجویی احداث یا در حال احداث می‌باشند که مبلغ ۹۲ میلیارد ریال کمک بلاعوض کمیته امداد، خیرین و موسسه گلرنگ برای این واحدها تخصیص و علاوه بر تسهیلات بانک‌های عامل و بنیاد مسکن مبلغ ۱۵ میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق امداد ولایت پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۳۲ مورد ایزوگام رایگان جهت تجهیز مسکن مددجویان انجام شده گفت؛ در ۹ ماهه سال جاری تعداد ۲۱ مورد دیگر خدمت ایزوگام رایگان از محل تفاهم نامه با گروه جهادی حضرت امام حسین (ع) و بسیج سازندگی انجام گرفته است.وی همچنین افزود: تعداد ۷۰ خدمت در زمینه فضای جانبی و تعمیرات مسکن مددجویی ارائه شده که برای این خدمات نیز مبلغ ۲۵ میلیارد ریال کمک بلاعوض و معوض کارسازی و پرداخت شده است.

فرهاد رستمی از همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان چرداول، بسیج سازندگی، گروه جهادی حضرت امام حسین (ع) و بانک‌های و خیرین و موسسه گلرنگ که در احداث مسکن مددجویان همکاری ارزشمندی با امداد شهرستان چرداول داشته‌اند و باعث کسب رتبه اول امداد شهرستان چرداول در ۲ سال اخیر شده‌اند قدردانی کرد.