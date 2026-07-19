به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق در حاشیه سفر به هرمزگان اظهار کرد: در محور سیرجان به بندرعباس، دو پل و یک تونل دچار آسیب جدی شده بودند که با تلاش شبانه‌روزی کارکنان سازمان راهداری در هوای گرم، تونل‌ها بازگشایی شدند.

وی افزود: بازسازی پل‌های بستر رودخانه شور به دلیل طول عرشه زمان‌بر است، اما مسیرهای پشتیبان فعال شده‌اند.

صادق بیان کرد: همچنین در محور رودان به منوجان، آسیب به دو پل باعث تخریب چند دهانه شد که با ایجاد مسیر جایگزین، اکنون هیچ راه مسدودی در استان وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با تلاش کارگران راه‌آهن و شرکت تراورس، خطوط ریلی باری و مسافری نیز به‌زودی بازگشایی می‌شوند.