  1. استانها
  2. هرمزگان
۲ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۳۵

خسارت سنگین سیلاب به اراضی کشاورزی بندرجاسک

خسارت سنگین سیلاب به اراضی کشاورزی بندرجاسک

جاسک- معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: شدت بارندگی‌ها خسارت‌های قابل توجهی به مزارع جالیزکاران، به‌ویژه در حاشیه رودخانه‌های جگین، سورک، سدیچ و گابریک وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گرگیج معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان به همراه سرپرست جهاد کشاورزی بندرجاسک، با حضور در مناطق سیل‌زده روستاهای حصار و هنگستان، از نزدیک خسارات وارده به بخش کشاورزی را بررسی کردند.

گرگیج با تأکید بر لزوم خدمات‌رسانی فوری و اولویت‌دهی به کشاورزان خسارت‌دیده گفت: شدت بارندگی‌ها موجب وارد آمدن خسارت‌های قابل توجهی به اراضی کشاورزی، به‌ویژه مزارع واقع در حاشیه رودخانه‌های جگین، سورک، سدیچ و گابریک شده است که عمدتاً در اختیار کشاورزان جالیزکار قرار دارد.

وی افزود: گزارش‌های اولیه در ساعات ابتدایی وقوع سیل به مدیریت بحران استانداری ارسال شده و بیمه محصولات کشاورزی به‌عنوان چتر حمایتی در زمان حوادث، نقش مهمی در جبران خسارات دارد.

در ادامه، عباسی سرپرست جهاد کشاورزی بندرجاسک نیز با اشاره به جایگاه این شهرستان در تولید هندوانه جنوب شرق کشور، خواستار تخصیص اعتبارات لازم برای جبران خسارت‌های واردشده به کشاورزان شد.

کد خبر 6699899

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها