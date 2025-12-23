خسارت سنگین سیلاب به اراضی کشاورزی بندرجاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گرگیج معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان به همراه سرپرست جهاد کشاورزی بندرجاسک، با حضور در مناطق سیل‌زده روستاهای حصار و هنگستان، از نزدیک خسارات وارده به بخش کشاورزی را بررسی کردند.

گرگیج با تأکید بر لزوم خدمات‌رسانی فوری و اولویت‌دهی به کشاورزان خسارت‌دیده گفت: شدت بارندگی‌ها موجب وارد آمدن خسارت‌های قابل توجهی به اراضی کشاورزی، به‌ویژه مزارع واقع در حاشیه رودخانه‌های جگین، سورک، سدیچ و گابریک شده است که عمدتاً در اختیار کشاورزان جالیزکار قرار دارد.

وی افزود: گزارش‌های اولیه در ساعات ابتدایی وقوع سیل به مدیریت بحران استانداری ارسال شده و بیمه محصولات کشاورزی به‌عنوان چتر حمایتی در زمان حوادث، نقش مهمی در جبران خسارات دارد.

در ادامه، عباسی سرپرست جهاد کشاورزی بندرجاسک نیز با اشاره به جایگاه این شهرستان در تولید هندوانه جنوب شرق کشور، خواستار تخصیص اعتبارات لازم برای جبران خسارت‌های واردشده به کشاورزان شد.