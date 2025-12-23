  1. استانها
  2. لرستان
۲ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۰۴

تشکیل ۱۸۵ پرونده تخلفاتی حوزه دام و طیور در لرستان

تشکیل ۱۸۵ پرونده تخلفاتی حوزه دام و طیور در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل دامپزشکی لرستان از تشکیل ۱۸۵ پرونده تخلفاتی حوزه دام و طیور در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: باتوجه‌به اقدامات نظارتی و قضائی این اداره کل برای تأمین سلامت محصولات خام دامی در ۹ ماهه نخست سال جاری، مجموعاً ۱۸۵ مورد پرونده تخلف در دادسراها و دادگاه‌های تعزیرات حکومتی استان لرستان تشکیل شده است.

وی با تفکیک آمار این تخلفات افزود: از این تعداد، ۲۰ فقره پرونده مربوط به کشتار غیرمجاز طیور و ۴۲ فقره نیز در ارتباط با کشتار غیرمجاز دام بوده است، همچنین ۷ فقره مربوط به تخلفات کشتارگاه‌های دام و طیور بوده است.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، تصریح کرد: ۱۱۶ مورد هم مربوط به سایر تخلفات بهداشتی در حوزه عرضه، حمل و نگهداری فرآورده‌های خام دامی مربوط می‌شود که با قاطعیت در حال پیگیری است.

زبردست با تأکید بر لزوم عرضه فرآورده‌های دامی در مجاری رسمی و تحت نظارت، تصریح کرد: کشتار خارج از کشتارگاه‌های مجاز، مهم‌ترین تهدید برای سلامت عمومی محسوب می‌شود و با متخلفان این حوزه مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان خواست تا در راستای حفظ سلامت خود و جامعه، تنها از مراکز تحت نظارت دامپزشکی خرید کنند و هرگونه تخلف بهداشتی در حوزه‌های دامپزشکی را با شماره ۱۵۱۲ یا به نزدیک‌ترین اداره دامپزشکی اطلاع‌رسانی کنند.

کد خبر 6699978

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها