تشکیل ۱۸۵ پرونده تخلفاتی حوزه دام و طیور در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: باتوجه‌به اقدامات نظارتی و قضائی این اداره کل برای تأمین سلامت محصولات خام دامی در ۹ ماهه نخست سال جاری، مجموعاً ۱۸۵ مورد پرونده تخلف در دادسراها و دادگاه‌های تعزیرات حکومتی استان لرستان تشکیل شده است.

وی با تفکیک آمار این تخلفات افزود: از این تعداد، ۲۰ فقره پرونده مربوط به کشتار غیرمجاز طیور و ۴۲ فقره نیز در ارتباط با کشتار غیرمجاز دام بوده است، همچنین ۷ فقره مربوط به تخلفات کشتارگاه‌های دام و طیور بوده است.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، تصریح کرد: ۱۱۶ مورد هم مربوط به سایر تخلفات بهداشتی در حوزه عرضه، حمل و نگهداری فرآورده‌های خام دامی مربوط می‌شود که با قاطعیت در حال پیگیری است.

زبردست با تأکید بر لزوم عرضه فرآورده‌های دامی در مجاری رسمی و تحت نظارت، تصریح کرد: کشتار خارج از کشتارگاه‌های مجاز، مهم‌ترین تهدید برای سلامت عمومی محسوب می‌شود و با متخلفان این حوزه مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان خواست تا در راستای حفظ سلامت خود و جامعه، تنها از مراکز تحت نظارت دامپزشکی خرید کنند و هرگونه تخلف بهداشتی در حوزه‌های دامپزشکی را با شماره ۱۵۱۲ یا به نزدیک‌ترین اداره دامپزشکی اطلاع‌رسانی کنند.