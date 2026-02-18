به گزارش خبرنگار مهر، رامین سمیعیان عصر چهارشنبه در نشست هماهنگی اجرای طرح تشدید نظارتهای بهداشتی که بهصورت وبینار سراسری و با مشارکت مدیران و بازرسان بهداشتی برگزار شد، اظهار کرد: در این بازه زمانی، تمامی حلقههای زنجیره تأمین فرآوردههای خام دامی، از مبدأ تولید و کشتار تا مرحله عرضه نهایی، تحت پایش هوشمند، مستمر و بدون وقفه قرار دارد.
وی با اشاره به سازماندهی عملیاتی اکیپهای نظارتی در سطح استان افزود: در قالب این طرح، ۱۵ اکیپ ثابت و ۲۱ اکیپ سیار با استفاده از توان تخصصی ۲۸ دامپزشک، ۶۷ بازرس بهداشت گوشت و ۲۱ ناظر شرعی، مأموریت نظارت فشرده و هدفمند بر مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآوردههای دامی را بر عهده دارند.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه فعالیت این اکیپها از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ شب ادامه دارد، تصریح کرد: تمرکز اصلی گشتهای نظارتی در ساعات اوج مصرف، بهویژه ساعات پایانی روز است و رستورانها، مراکز بینراهی و واحدهای عرضه مواد خام دامی بهصورت ویژه مورد بازرسی قرار میگیرند تا هرگونه خلأ نظارتی به حداقل برسد.
سمیعیان دامنه مراکز مشمول این طرح را گسترده دانست و گفت: کشتارگاههای دام و طیور، واحدهای قطعهبندی و بستهبندی، سردخانهها، ناوگان حمل فرآوردههای خام دامی و مراکز تهیه و توزیع غذا در فهرست بازدیدها قرار دارند و بازرسیها بهصورت سرزده، نامحسوس و مبتنی بر تحلیل ریسک انجام میشود.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای کشتار غیرمجاز دام و طیور اظهار کرد: این پدیده تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و سلامت عمومی محسوب میشود و علاوه بر تخلفات بهداشتی، آثار منفی زیستمحیطی، صنفی و انتظامی نیز به همراه دارد. مقابله مؤثر با کشتار غیرمجاز نیازمند همافزایی و همکاری منسجم میان شهرداریها، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با استناد به یافتههای کارشناسی افزود: مصرف فرآوردههای دامی حاصل از کشتار غیرمجاز میتواند منجر به بروز بیماریهای گوارشی، کبدی و انگلی با پیامدهای بلندمدت شود و خرید فرآوردههای فاقد هویت بهداشتی، به معنای بهخطر انداختن سلامت خانوادههاست.
سمیعیان در پایان، مشارکت شهروندان را مکمل اصلی موفقیت این طرح دانست و از مردم خواست هرگونه تخلف بهداشتی و موارد مشکوک را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۵۱۲ گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی و برخورد قانونی انجام شود.
گفتنی است همزمان با آغاز این طرح، رزمایش خودرویی «ناجیان سلامت» با حضور گسترده اکیپهای نظارتی و خودروهای عملیاتی دامپزشکی در محل ادارهکل دامپزشکی استان کرمانشاه برگزار شد و آمادگی کامل این مجموعه برای مدیریت بهداشتی ایام پرتردد پیشرو به نمایش گذاشته شد.
