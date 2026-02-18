معاون دامپزشکی تهران از افزایش کشیک در ایام نوروز و رمضان خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله غریب، صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های دامپزشکی گفت: هدف نهایی مجموعه فعالیت‌های ما سلامت دام و در نتیجه تضمین سلامت جامعه انسانی است.

وی افزود: این فعالیت‌ها شامل نظارت بر ورود و خروج محصولات دامی و نهاده‌های مصرف دام، بررسی واحدهای تولیدی مانند مرغداری‌ها و دامداری‌ها، اجرای واکسیناسیون و کنترل بیماری‌ها، کشتار و استحصال محصولات، و همچنین نظارت بر زنجیره‌های حمل و نقل اختصاصی با رعایت زنجیره سرد است تا فرآورده‌های دامی از جمله گوشت و فرآورده‌های لبنی با سلامت کامل در اختیار مردم قرار گیرد.

غریب با اشاره به حساسیت استان تهران در زمینه سلامت محصولات دامی تصریح کرد: دام‌ها و طیور از ۲۵ استان به تهران وارد می‌شوند و همین موضوع نظارت دقیق بر کشتارگاه‌ها و مراکز عرضه را ضروری می‌کند. در ایام تعطیل، نوروز و ماه مبارک رمضان، همکاران ما در کشتارگاه‌ها کشیک دارند تا نظارت‌ها به صورت مستمر افزایش یابد.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های اصلی امسال، تمرکز بر نظارت بر کشتارگاه‌های طیور و مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی است تا با حضور دائم همکاران دامپزشکی، سلامت محصولات دامی و آرامش خاطر مردم تضمین شود.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان تهران در پایان تأکید کرد: حساسیت مردم برای ما اهمیت بالایی دارد و سازمان دامپزشکی آمادگی کامل دارد تا با رسیدگی و پاسخگویی به موقع، نظارت‌های بهداشتی لازم بر محصولات دامی را حفظ کند.