۲ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۰۶

دستگیری شکارچیان متخلف و کشف لاشه گوسفند وحشی در شاهرود

شاهرود- رئیس اداره محیط زیست شاهرود از دستگیری چند شکارچی متخلف در زیستگاه‌های این شهرستان خبر داد.در این عملیات لاشه یک گوسفند وحشی از متخلفان کشف شد.

علی اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری شکارچیان غیرمجاز در زیستگاه‌های حیات‌وحش شاهرود خبر داد و در توضیحات اضافه کرد: از متخلفان لاشه گوسفند وحشی کشف شده است.

وی ادامه داد: در پی گزارش واصله مبنی بر حضور شکارچی موضوع در دستور کار رسیدگی مأموران یگان حفاظت محیط زیست شاهرود قرار گرفت.

رئیس اداره محیط زیست شاهرود از اعزام مأموران به منطقه مورد نظر خبر داد و ادامه داد: مأموران با کمین گذاری و کنترل نامحسوس مسیرها موفق به شناسایی افراد شدند.

قربانلو تصریح کرد: شکارچیان به محض سوار شدن بر خودروی همراه، تحت تعقیب قرار گرفته و در نهایت مسیر آنان مسدود شد.

وی افزود: یکی از شکارچیان سابقه‌دار با سلاح گلوله‌زنی قاچاق اقدام به فرار کرد اما دیگر افراد همراه با لاشه چهار رأس گوسفند وحشی و ادوات شکار دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: متهمان به دستور مقام قضائی بازداشت و پرونده آنان برای رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع شد.

