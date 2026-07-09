دستگیری ۳ شکارچی در شاهوار؛ سلاح غیرمجاز و لاشه میش وحشی کشف شد

علی‌اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود به‌صورت مستمر مناطق تحت مدیریت و زیستگاه‌های حساس حیات‌وحش را پایش می‌کند، اضافه کرد: مأموران یگان حفاظت در پی دریافت گزارش‌ها و انجام رصدهای میدانی، عملیات تعقیب شکارچیان غیرمجاز را در ارتفاعات شاهوار آغاز کردند.

وی افزود: مأموران پس از حدود ۱۲ ساعت پیاده‌روی، پایش و تعقیب در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور شاهوار، حوالی ساعت ۲۱ موفق شدند سه شکارچی غیرمجاز را که اقدام به شکار یک رأس میش وحشی کرده بودند، شناسایی و دستگیر کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهرود با اشاره به کشفیات این عملیات تصریح کرد: در بازرسی از متخلفان، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی غیرمجاز کشف و لاشه یک رأس میش وحشی نیز به‌عنوان ادله جرم کشف و صورت‌جلسه شد.

قربانلو با بیان اینکه برای هر سه متهم پرونده قضایی تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: با دستور مقام قضایی، متخلفان بازداشت شدند و پرونده آنان برای رسیدگی و طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

وی با تأکید بر اینکه برخورد با شکار و صید غیرمجاز با جدیت ادامه خواهد داشت، یادآور شد: حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش و صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور نیازمند مشارکت عمومی است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست گزارش کنند.

قربانلو از تلاش و هوشیاری مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود در اجرای این عملیات قدردانی کرد و افزود: استمرار گشت‌های شبانه‌روزی و حضور میدانی نیروهای یگان حفاظت، نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات و حفاظت از زیستگاه‌های حیات‌وحش منطقه دارد.