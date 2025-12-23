به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش صبح امروز، سه شنبه ۲ دی ماه در گردهمایی مدیران هسته‌های گزینش آموزش و پرورش کشور، بر جایگاه کلیدی گزینش به‌عنوان دروازه ورود نیروی انسانی به وزارت آموزش‌وپرورش تأکید کرد.

کاظمی با بیان این‌که حفاظت از حریم معلمی بر عهده گزینش است، تصریح کرد: هرگونه آسیب و چالش در فضای معلمی، ضرورت بازنگری در عملکرد و فرایندهای گزینش را یادآور می‌شود.

به گفته وی، گزینش باید با تعامل مستمر با حراست و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، ارزیابی مجددی از خروجی‌های حرفه‌ای و فرایندی خود به آموزش‌وپرورش داشته باشد و با رویکرد پژوهش‌محور، نقاط ضعف و قوت را شناسایی کند.

وی خواستار ارائه گزارش‌های تحلیلی و پژوهشی از عملکرد سال‌های گذشته گزینش شد و افزود: بررسی آماری رد و پذیرش‌ها در بازه‌های زمانی مختلف و تحلیل دلایل آن، می‌تواند مبنای اصلاح سیاست‌ها و فرآیندها قرار گیرد.

کاظمی در ادامه گفت: صلاحیت‌های دینی، سیاسی و اخلاقی باید به‌صورت نظام‌مند و مبتنی بر داده‌های دقیق مورد سنجش قرار گیرد.

وی با توجه به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری، آموزش‌وپرورش را مهم‌ترین بستر نفوذ فرهنگی دشمنان دانست و خاطر نشان کرد: گزینش در مرکز ثقل مقابله با نفوذ قرار دارد و این مأموریت نیازمند دقت، هوشیاری، اتاق‌های فکر فعال و چارچوب‌های دقیق است.

کاظمی با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در گزینش، خاطرنشان کرد: ورود افراد به حوزه گزینش باید با حساسیتی چند برابر ورود معلمان انجام شود. نیروهای گزینش باید از خودساختگی، استقلال فکری، سلامت اخلاقی و پایبندی عمیق دینی برخوردار باشند، چراکه عملاً در جایگاه قضاوت قرار می‌گیرند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: تقویت مبانی دینی و فکری، توانمندسازی حرفه‌ای مستمر، تأمین تجهیزات و امکانات، افزایش انگیزه‌های مادی و معنوی کارکنان و اصلاح فرآیندها برای افزایش سرعت و دقت از دیگر محورهای مورد تأکید است.

کاظمی بر ضرورت حرکت به‌سوی یک «سیستم هوشمند یکپارچه گزینش» تأکید کرد و گفت: گزینش باید به صورت سیستمی فناورپایه و آینده‌نگر و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی حرکت کند.