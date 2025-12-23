میرعارفین، معاون آموزش مؤسسه جامعه القرآن الکریم، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهارمین دوره جشنواره رحمت به‌صورت هماهنگ در ۶۰ مدرسه زیر نظر جامعه القرآن الکریم در سطح کشور برگزار می‌شود. هر ساله دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در قالب‌هایی همچون نمایش، قصه‌گویی، بازی، همخوانی و سرود و به‌صورت گروهی، زیر نظر مربیان متخصص قرآنی، مفاهیم آموزش‌داده‌شده را در قالب کلیپ ارسال می‌کنند که پس از داوری، گروه‌های برتر معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به آزمون رحمت ویژه دانش‌آموزان متوسطه افزود: این آزمون دوبار در سال برای دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه برگزار می‌شود و نمره نهایی دانش‌آموز از مجموع ۱۰ نمره آزمون و ۱۰ نمره عملکرد قرآنی او در طول سال محاسبه می‌شود.

معاون آموزش جامعه القرآن الکریم درباره انتخاب قالب‌های جشنواره تصریح کرد: بر اساس جدیدترین مطالعات روان‌شناسی، نهادینه‌سازی مفاهیم در ذهن کودکان زمانی موفق است که آموزش توأم با لذت یادگیری باشد. نمایش، سرود، بازی و قصه‌گویی نه‌تنها یادگیری را افزایش می‌دهد، بلکه مهارت کار گروهی را نیز از سنین پایین در دانش‌آموزان تقویت می‌کند.

میرعارفین از ارائه «طرح ملی رحمت» به وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و گفت: مؤسسه جامعه القرآن الکریم با بیش از ۲۰ سال سابقه مدرسه‌داری و ۲۷ سال مدیریت شعب مؤسسات قرآنی، تجربه اجرای برنامه‌های جامع قرآنی را دارد. به همین دلیل این طرح ملی برای اجرا در مدارس متقاضی سراسر کشور ارائه شده است.

وی با انتقاد از وضعیت آموزش قرآن در نظام آموزشی کشور گفت: محتوای آموزش‌های قرآنی آموزش و پرورش با ضعف‌های جدی مواجه است و این مشکل با تدریس معلمانی که تخصص قرآنی ندارند، تشدید شده؛ به‌طوری که امروزه شاهدیم برخی دانشجویان حتی توانایی قرائت ساده قرآن کریم را ندارند.

معاون آموزش جامعه القرآن الکریم در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین دستاورد جشنواره رحمت بیان کرد: در مدارسی که زیر نظر جامعه القرآن هستند، ابتدا از تمام دانش آموزانی که در این مدارس درس می‌خوانند، حتی اگر جزو نفرات برتر قرآنی نباشند، با اهدای جوایز تقدیر می‌شود. این امر باعث می‌شود تا دانش آموز تشویق به تلاش برای موفقیت در مسابقات قرآنی و در نهایت دست آورد اصلی ما، یعنی انس با قرآن شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت استعدادیابی این جشنواره گفت: جشنواره رحمت یک رویداد مقطعی نیست؛ در این فرآیند استعدادهای قرآنی و هنری بسیاری شناسایی می‌شوند که پس از معرفی به شعب مؤسسه جامعه‌القرآن، با طی کردن دوره‌های تخصصی به مربیان و نیروهای قرآنی متخصص تبدیل خواهند شد.

میرعارفین در پایان از رسانه‌های کشور خواست با توجه به افزایش تهاجمات فرهنگی، ترویج فرهنگ قرآنی را به‌عنوان یک اولویت در دستور کار خود قرار دهند.