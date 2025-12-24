فرهادی: احیا و اصلاح مراتع در ۲ هزار هکتار از اراضی دهلران اجرا می شود

جلیل فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای طرح‌های احیا و اصلاح مراتع در قالب طرح‌های پروژه‌های بیولوژیک، بیومکانیک و کشت و توسعه گیاهان دارویی در بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی ملی این شهرستان اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۵۰ هکتار از اراضی چم هندی به صورت مشارکتی انجام شده است.

وی ادامه داد: در راستای احیا و اصلاح مراتع، افزایش پوشش گیاهی، افزایش تولید علوفه و ظرفیت مراتع به منظور استفاده بهینه بهره برداران از علوفه مرتعی طرح‌های در حال اجرا در شهرستان دهلران است.

فرهادی اظهار کرد: طرح‌های احیا و اصلاح مراتع در قالب عملیات بیولوژیک، بیومکانیک و کشت و توسعه گیاهان دارویی در سه بخش با مشارکت و بهره گیری از توان جوامع محلی، از محل اعتبارات استانی و با بهره گیری از اعتبارات ملی اجرا می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران ادامه داد: طرح‌های احیا و اصلاح مراتع با بهره گیری از توان جوامع محلی تنها در مراتعی که به بهره برداران و دامداران مجاز احاله مدیریت شده صورت می‌گیرد.

وی گفت: اجرای طرح‌های اصلاح و احیای مراتع و کشت گیاهان دارویی در قالب کپه کاری و ذخیره نزولات جوی توأم با بذرپاشی برای افزایش پوشش گیاهی، کمک به معیشت جوامع محلی، کنترل فرسایش خاک، افزایش ظرفیت چرای دام و در ادامه کمک به تأمین گوشت مصرفی مورد نیاز کشور می‌شود

فرهادی به وجود ۳۵۰ هزار اراضی مرتعی در شهرستان دهلران اشاره کرد و عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۳۲۰۰ بهره بردار در اراضی مرتعی شهرستان که دارای کارت چرا هستند به فعالیت دامداری مشغول هستند.