خسارت سیلاب و بارندگی به شش هزار هکتار از مزارع هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور در این رابطه اظهار داشت: در پی بارشهای اخیر، متأسفانه خساراتی به برخی مزارع و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی استان وارد گردیده است. بر اساس بررسیهای اولیه، بیشترین خسارت با سطحی حدود ۶ هزار هکتار مربوط به محصولات زراعی بوده است. همچنین زیربخشهای ساختمان، تأسیسات و باغبانی نیز دچار آسیبهایی شدهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان شهرستانهای بندرعباس، سیریک، جاسک، رودان، میناب و بشاگرد را دارای بیشترین میزان خسارت اعلام کرد.
یکتاپور با تأکید بر سرعت عمل در مدیریت این شرایط افزود: به منظور بررسی دقیق میزان خسارات و برنامهریزی برای حمایت از کشاورزان عزیز، ۳۷ تیم ارزیابی در سطح شهرستانهای آسیبدیده مستقر شدهاند. از این تعداد، ۲۵ تیم به طور ویژه به ارزیابی خسارت کشاورزانی میپردازند که تحت پوشش بیمه محصول قرار ندارند و ۱۲ تیم دیگر، مسئولیت ارزیابی خسارات کشاورزانی که محصول خود را بیمه کردهاند را بر عهده دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: فرآیند مدیریت بحران به سرعت در حال اجراست و بلافاصله پس از تکمیل ارزیابیها، مطابق چرخه قانونی، اقدامات لازم برای تأمین اعتبار از مراجع مربوطه آغاز خواهد شد تا هرچه سریعتر زمینه جبران خسارات و بازگشت به چرخه تولید برای بهرهبرداران بخش کشاورزی فراهم آید.
نظر شما