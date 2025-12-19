به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور، نسبت به تمهیدات پیشگیرانه در مواجهه با کاهش دما و سرمازدگی از روز شنبه ۲۹ آذر تا روز سهشنبه توسط بهرهبرداران بخش کشاورزی تاکید کرد.
وی با اشاره به حضور فعال و بی وقفه اکیپهای مدیریت بحران و نیروهای عملیاتی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها در کنار کشاورزان، اظهار داشت: این تلاشها در راستای پیشگیری از خسارات احتمالی، کنترل روانآبها، ایمنسازی سایتهای گلخانهای و حمایت از بهرهبرداران بخش کشاورزی انجام شده است.
یکتاپور با بیان اینکه خسارات بارش تگرگ در بخش رودخانه رودان در حال بررسی است افزود: خسارت بارش تگرگ در بخش شمیل بندرعباس حدود ۱۵۰ هکتار با خسارت حدود ۷۰ درصدی گزارش شده است.
تاکنون بر اساس ارزیابیهای اولیه ۱۲۰۰ هکتار از اراضی باغی و زراعی در استان، دچار آب گرفتگی و آسیبهایی شدهاند. همچنین به پنج کیلومتر کانال انتقال آب و سه کیلومتر جاده بین مزارع و تأسیسات آبیاری تحت فشار در برخی نقاط خساراتی وارد شده است.
به دلیل مسدود بودن برخی راهها، ارزیابیها در این نقاط بویژه در شهرستانهای جاسک و سیریک برای بررسی خسارات ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از فعالیت ۲۵ تیم ارزیابی در سطح استان برای سنجش دقیق خسارات خبر داد و افزود: هماهنگیهای لازم با صندوق بیمه کشاورزی استان و ارزیابان این صندوق برای ارزیابی خسارات کشاورزانی که تحت پوشش بیمه قرار دارند، انجام شده است و برآورد دقیق میزان خسارات پس از اتمام ارزیابیهای میدانی توسط کارشناسان اعلام میگردد.
