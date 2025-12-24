به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح چهارشنبه در نشست مجمع سلامت شهرستان گناوه افزود: طرح ساماندهی و تجمیع سایت پسماند، اقدامی ارزشمند است و لزوم رعایت تمامی مسائل و الزامات زیستمحیطی بهصورت دقیق و کسب درآمد ضرورت دارد.
فرماندار گناوه با بیان اینکه موضوع پسماند به صورت مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است، گفت: برنامهریزیها در این نقطه باید بهنحوی باشد که با تجمیع پسماند، دغدغه و نگرانی جدیدی برای مردم ایجاد نشود.
اسفندیاری تصریح کرد: شهرداری باید ظرفیت سایت پسماند را بهگونهای تعریف کند که پاسخگوی تجمیع زبالههای شمال استان بوشهر باشد که البته این موضوع نیازمند بررسیهای اصولی و علمی کارشناسی شده و زیستمحیطی است.
فرماندار گناوه گفت: با توجه به اینکه سایت تصفیه خانه فاضلاب گناوه نزدیک روستای گشویی، منشأ آلودگی و تهدید جدی زیست محیطی شده است، مجمع سلامت شهرستان گناوه جلسهای فوق العاده و اضطراری برگزار کند.
وی افزود: رشد بیرویه نیزارها، حضور انبوه حشرات و خزندگان و پرندگان، بوی بسیار نامطبوع در اطراف، ایجاد منظره بسیار نازیبا و ناهمگون برای منطقه، هدر رفت سرمایههای ملی بخاطر استفاده نکردن صحیح از آبهای خروجی از عمده مشکلات و معضلات موجود این مکان است.
نظر شما