حجت‌الاسلام حسین حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بروز خشکسالی در کشور و مشکلات وارده در حوزه واردات نهاده‌های دامی، اظهار کرد: احتکارهای زیادی در حوزه نهاده‌های دامی در کل کشور صورت می‌گیرد و به تعبیر دیگر نهاده‌های دامی در انحصار یک یا چند نفر خاص در کشور هستند.

وی ادامه داد: همین موضوع باعث شده است تا مشکلات زیادی برای دامداران ایجاد شود و به تبع دامداران کاکی در بوشهر نیز از این قاعده مستثنی نبوده اما نیازمند نگاه ویژه‌ای هستند.

حجت‌الاسلام حسین پور اظهار کرد: با توجه به اینکه در کاکی، شغل دامداری رایج است و قریب به ۷۰ درصد از دامداران بوشهری در کاکی مستقر هستند، لذا برای تأمین خوراک دام خود نیاز به نهاده‌های دامی دارند که این روند در این منطقه به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود.

عدم توزیع عادلانه نهاده و خوراک دام

خطیب جمعه کاکی تصریح کرد: در راستای رفع این مشکل از تعاونی‌های دامداران، جهاد کشاورزی بخش، جهاد کشاورزی شهرستان و استان پیگیری‌های لازم صورت گرفت اما متأسفانه تغییری که مورد رضایت دامداران باشد صورت نگرفت.

حجت‌الاسلام حسین‌پور همچنین عنوان کرد: عدم توزیع عادلانه نهاده و خوراک دام باعث شده است تا دامداران، دام‌های مولد خود را در این فصل به فروش برسانند و یا سر ببرند و این در حالی است که در فصل زاد و ولد دامداران می‌توانند از دام‌های خود بهترین بهره لازم را ببرند.

امام جمعه کاکی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به پیامدها و مضرات عدم توزیع عادلانه نهاده و خوراک دام گریزی زد و گفت: به وجود آمدن شرایط ناعادلانه توزیع خوراک دام و قرار گرفتن دامدار در موقعیتی که دام مولد خود را بفروشد و یا سر ببرد از چند منظر خطر آفرین است که باعث می‌شود زنجیره تأمین پروتئین دچار مشکل شود و دامدار را فقیر می‌کند.

ذخایر ژنتیکی دام در خطر

وی همچنین با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص حفظ ذخایر ژنتیکی، اظهار کرد: ادامه این روند باعث می‌شود تا ذخایر ژنتیکی دام اصیل جنوب ایران از بین برود.

حجت‌الاسلام حسین پور تصریح کرد: دامداران با این چنین شرایط و مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند. برخی دامداران دام‌های تلف شده خود را به پشت ماشین‌های خود بسته بودند و برای مطالبه و احقاق حق خود جلوی مصلی آمده بودند. لذا در جهت رفع این مشکل و خواست و مطالبه آنها، این موضوع در خطبه‌های نماز جمعه مطرح شد پیگیری‌هایی صورت گرفت و قول‌هایی داده شد و کارهای خوبی صورت گرفته است اما تا رسیدن به نتیجه هنوز فاصله وجود دارد.

خطیب جمعه کاکی عنوان کرد: تا زمانی که وعده‌های مسئولین عملی می‌شود، خواست و مطالبه دامداران بر این است تا تعاونی دامداران کاکی به صورت مستقل تأسیس شود و چون این پروسه زمان بر است تا قبل از تأسیس تعاونی، سهمیه ویژه‌ای از نهاده‌های دامی به دامداران این منطقه اختصاص داده شود.