فرماندارگناوه: سایت پسماند به منبع درآمدزایی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند این شهرستان اظهار کرد: سایت پسماند گناوه به دلیل برخورداری از مجوزهای لازم، تنها سایت دارای قابلیت فعالیت مشترک در شمال استان بوشهر است که باید از این ظرفیت به بهترین شکل جهت منبع درآمدزایی تبدیل و استفاده شود.

فرماندار گناوه افزود: با توجه به شرایط موجود و مجوزهای اخذ شده، ضروری است روند اجرایی شدن و ساماندهی این سایت هرچه سریع‌تر آغاز شود تا ضمن ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی، زمینه استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی و درآمدزایی آن نیز فراهم شود.

وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط مستقیم آن با سلامت عمومی، لازم است اقدامات اجرایی و برنامه‌ریزی‌های لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط شهرداری انجام شود.

فرماندار گناوه تصریح کرد: برای ساماندهی این سایت باید اولویت‌ها به‌صورت مشخص و با قابلیت اجرایی تعیین شوند که در این میان، موضوعات زیست‌محیطی و حصارکشی سایت از مهم‌ترین اولویت‌ها به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه پسماند در کشورهای پیشرفته به عنوان «طلای کثیف» شناخته می‌شود، گفت: پسماند یک فرصت اقتصادی ارزشمند است و با همکاری دستگاه‌های اجرایی می‌توان این ظرفیت را به نتیجه مطلوب رساند.

وی از شهرداری‌ گناوه خواست در یک بازه زمانی کوتاه و مشخص ، اقدامات لازم را در حوزه سایت پسماند منطبق با اصول زیست محیطی تعریف و اجرایی کند.

اسفندیاری با تاکید بر اینکه تاخیر در اجرای ساماندهی سایت پسماند جایز نیست‌ و باید شهرداری در این زمینه طبق مصوبات و مجوزات اخذ شده اقدام و ورود کند، افزود: جهت مشاهده اقدامات صورت گرفته در این سایت ، بازدید میدانی به عمل خواهد آمد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر پاکسازی ورودی شهر از سمت مال‌قاید تأکید کرد و گفت: اداره راهداری با همکاری دهیاران نسبت به پاکسازی این مسیر اقدام کند.

فرماندار گناوه همچنین خواستار برخورد جدی با افرادی شد که اقدام به تخلیه نخاله‌های ساختمانی در حاشیه راه‌ها و مناطق غیرمجاز می‌کنند و افزود: گشت‌ های اداره راهداری باید فعالیت و نظارت خود را در این زمینه افزایش دهند.