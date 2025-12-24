به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، در دیداری صمیمی با کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، ضمن ابراز قدردانی از زحمات آنان، بر ضرورت رفع چالش‌های ساختاری و نیروی انسانی در این استان تأکید کرد و گفت: این دیدار با هدف در جریان قرار گرفتن مستقیم مسائل و مشکلات کارکنان محیط زیست یزد برگزار شد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام شده، از وجود آمار نگران‌کننده در پست‌های سازمانی بلا تصدی خبر داد.

وی تصریح کرد: ۵۰ درصد پست‌های سازمانی خالی است و در حوزه محیط‌بانی این رقم به حدود ۶۰ درصد می‌رسد که این ناترازی نیروی انسانی، مسئولیت‌ها را بر دوش کارکنان موجود سنگین‌تر کرده است.

انصاری از پیگیری‌های مستمر با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی خبر داد و اعلام کرد: مجوز جذب ۸۰۰ نیروی جدید اخذ شده است که این تعداد از طریق آزمون استخدامی در ۳۱ استان توزیع خواهد شد. همچنین با توجه به بازنشستگی‌های پیش‌بینی شده، پیگیر جذب نیروی سالانه هستیم و امیدواریم بخش قابل توجهی از کمبودها جبران شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به اجرای طرح پایش با همکاری اعضای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در محور آلاینده و همچنین پیشرو بودن یزد در اجرای ماده یک تبصره قانون هوای پاک در به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان محیط زیست در صنعت اشاره کرد و اینها را راهکارهای برای رفع کاستی‌ها در زمینه کمبود انسانی دانست.

وی همچنین بر لزوم جذب محیط‌بانان بومی تأکید کرد و گفت: ما معتقدیم محیط‌بان برخاسته از جوامع محلی، حفاظت مؤثرتر و مطلوب‌تری را انجام خواهد داد.

معاون رئیس جمهور با برجسته ساختن اهمیت نیروهای پیشکسوت، انتقال تجربه از بازنشستگان به کارکنان جوان را یک برنامه کلیدی سازمان برشمرد و پیگیری لازم برای ادغام این تجربیات در دوره‌های آموزشی را اعلام نمود تا حلقه وصل بین کارکنان قدیم و جدید تقویت شود.

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود، ظرفیت غنی طبیعی و زیستگاهی استان یزد را مورد توجه قرار داد اما نسبت به پیامدهای تداخلات انسانی و بارگذاری بیش از حد صنایع هشدار داد و این وضعیت را نتیجه بی‌توجهی به محیط زیست دانست که باید با برنامه‌ریزی دقیق کاهش یابد.

وی در پایان به برنامه‌های آتی سازمان برای تقویت مدیریت و نظارت، از جمله تجهیز ایستگاه‌های سنجش و آزمایشگاهی و همچنین بهسازی وضعیت خودرویی محیط زیست و همچنین بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و محیط بانان اشاره و ابراز امیدواری کرد که با تلاش جمعی، جایگاه حفاظتی سازمان ارتقا یابد.