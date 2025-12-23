اکبری: پایش آلودگی هوا در یزد با استانداردهای روز فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اکبری صبح سه‌شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد، که با حضور سینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار شد با ارائه گزارشی از وضعیت محیط زیست، چالش اصلی را عدم انطباق تجهیزات موجود با استانداردهای روز دانست.

وی تأکید کرد: دو ایستگاه فعلی، که یکی از آن‌ها در اردکان مستقر است، از نظر فناوری و دقت اندازه‌گیری پاسخگوی نیازهای محیطی استان نیستند.

اکبری تصریح کرد: با وجود طرح مکرر این موضوع در جلسات مختلف طی سال‌های گذشته، به دلیل نبود ردیف مالی مشخص و پایدار، عملاً اقدامی مؤثر برای نوسازی شبکه پایش صورت نگرفته است.

مدیرکل محیط زیست یزد، اجرای مصوبه پیشین مبنی بر استفاده از منابع عوارض آلایندگی شهرداری‌ها در کنار اعتبارات استانی را یکی از راه‌های خروج از این وضعیت کنونی دانست.

وی به ناکارآمدی نظام جریمه صنایع آلاینده پرداخت و با اشاره به واحدهای تولید آسفالت، عنوان کرد: جریمه‌های نیم‌درصدی یا یک‌درصدی در مقابل گردش مالی آن‌ها ناچیز بوده و هیچ نقش بازدارنده‌ای در کاهش آلودگی ایفا نمی‌کند.

اکبری همچنین خواستار اصلاح رویه هزینه‌کرد جرایم زیست‌محیطی شد، بخش قابل توجهی از این درآمدها به جای اختصاص مستقیم به ترمیم خسارت‌های محیط زیستی و تقویت زیرساخت‌ها، به حوزه‌های خارج از محیط زیست، از جمله شهرداری‌ها، تخصیص می‌یابد؛ رویه‌ای که انگیزه صنایع برای اصلاح فرآیندها را نیز کاهش داده است.

اکبری بر ضرورت پیگیری ملی برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت «طرح مدا» که در بودجه سنواتی پیش‌بینی شده، تأکید کرد و گفت: این طرح برای انجام مطالعات اجتماعی و تدوین راهکارهای اجرایی در نظر گرفته شده اما به دلیل مشکلات در سطح سازمان برنامه کشور، مسدود مانده است.

وی گفت: صنایع کوچک و متوسط درخواست کرده‌اند تا تسهیلات بانکی هدفمندی برای به‌روزرسانی تجهیزات آلایندگی آن‌ها در نظر گرفته شود تا بتوانند نقش مؤثرتری در کاهش آلودگی ایفا کنند. تحقق این مطالبات نیازمند هماهنگی فوری میان تمام دستگاه‌های ذی‌ربط است.