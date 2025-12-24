به گزارش خبرنگار مهر، شهردار دوراهک صبح چهارشنبه در حاشیه اجرای این برنامه با اشاره به رویکرد آموزشی و آینده‌محور شهرداری گفت: در قالب این طرح، از هر کلاس مدارس دوراهک یک دانش‌آموز به واحد ایمنی و آتش‌نشانی شهرداری معرفی شده تا آموزش‌های تخصصی در حوزه ایمنی، آتش‌نشانی و پدافند غیرعامل را فرا بگیرد. این دانش‌آموزان پس از طی دوره آموزشی، آموزش‌های لازم را به سایر هم‌کلاسی‌های خود منتقل می‌کنند.

حسین محمدی افزود: در مرحله نخست، ۴۰ دانش‌آموز از ۹ مدرسه شهر دوراهک و از سه پایه تحصیلی مختلف برای حضور در این برنامه انتخاب شده‌اند و هم‌اکنون تحت آموزش قرار دارند.

وی اظهار کرد: هدف اصلی این طرح، نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی از سنین دانش‌آموزی و افزایش آمادگی جامعه در برابر حوادث است.

لزوم استمرار برنامه «همیار آتش‌نشان و ایمنی»

رئیس آموزش‌وپرورش شهرستان دیر نیز با استقبال از این طرح گفت: آموزش‌وپرورش از هر طرحی که بتواند به رشد، ایمنی و توانمندسازی دانش‌آموزان کمک کند، حمایت می‌کند. این طرح باید در قالب انجمن‌های مدارس بررسی و برای آن چارت اجرایی مشخص تعریف شود.

حمزه خواجه تأکید کرد: برنامه «همیار آتش‌نشان و ایمنی» باید به‌صورت مستمر و به‌روز اجرا شود و تلاش خواهیم کرد با نهادینه‌سازی آن، آموزش‌های ایمنی در مدارس شهرستان دیر توسعه یابد تا دانش‌آموزان به عنوان سفیران ایمنی در جامعه نقش‌آفرینی کنند.