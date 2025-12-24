به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین جمشیدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: آزمونهای ورود به حرفه مهندسان در اجرای مواد ۵، ۱۱ و ۲۱ آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در روزهای ۴ و ۵ دیماه ۱۴۰۴ بهصورت همزمان در سراسر کشور و در استان کردستان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این آزمونها برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی برگزار میشود، اظهار کرد: داوطلبان در رشتههای عمران، معماری، برق، شهرسازی، نقشهبرداری، مکانیک و ترافیک در این آزمون شرکت خواهند کرد.
وی افزود: در مجموع ۳۸۰۰ نفر در استان کردستان برای شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۲۹۶۷ نفر مرد و ۸۳۳ نفر زن هستند و در صورت کسب حد نصاب لازم، مجوز ورود به این حرفه را دریافت خواهند کرد.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان با اشاره به محل برگزاری آزمون گفت: آزمون ورود به حرفه مهندسان در استان کردستان در حوزه شهر سنندج و در دانشگاه کردستان برگزار میشود.
جمشیدی در پایان خاطرنشان کرد: نتایج این آزمونها حدود دو ماه پس از برگزاری، از طریق وبسایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در بخش سامانه آزمونها به نشانی www.inbr.ir به اطلاع شرکتکنندگان خواهد رسید.
