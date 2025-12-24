  1. استانها
جمشیدی: آزمون ورود به حرفه مهندسان در کردستان برگزار می‌شود

سنندج- سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان از برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در استان با حضور بیش از ۳۸۰۰ داوطلب، همزمان با سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین جمشیدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان در اجرای مواد ۵، ۱۱ و ۲۱ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در روزهای ۴ و ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌صورت همزمان در سراسر کشور و در استان کردستان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این آزمون‌ها برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی برگزار می‌شود، اظهار کرد: داوطلبان در رشته‌های عمران، معماری، برق، شهرسازی، نقشه‌برداری، مکانیک و ترافیک در این آزمون شرکت خواهند کرد.

وی افزود: در مجموع ۳۸۰۰ نفر در استان کردستان برای شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۲۹۶۷ نفر مرد و ۸۳۳ نفر زن هستند و در صورت کسب حد نصاب لازم، مجوز ورود به این حرفه را دریافت خواهند کرد.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان با اشاره به محل برگزاری آزمون گفت: آزمون ورود به حرفه مهندسان در استان کردستان در حوزه شهر سنندج و در دانشگاه کردستان برگزار می‌شود.

جمشیدی در پایان خاطرنشان کرد: نتایج این آزمون‌ها حدود دو ماه پس از برگزاری، از طریق وب‌سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در بخش سامانه آزمون‌ها به نشانی www.inbr.ir به اطلاع شرکت‌کنندگان خواهد رسید.

