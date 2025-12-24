  1. سلامت
وقتی ارتباط داروخانه با بیمه قطع می‌شود+فیلم

قطع شبکه ارتباطی بیمه ها با داروخانه ها، مشکلات زیادی را برای بیماران خاص ایجاد می کند و باعث سرگردانی آنها در تهیه دارو می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیماران خاص برای تهیه داروهای مورد نیازشان، می‌بایست نسخه دارویی آنها در داروخانه مربوطه مورد تأیید قرار بگیرد. این تاییدیه از طریق سیستم الکترونیکی میان بیمه‌ها و داروخانه‌های مربوطه اتفاق می‌افتد. اما، وقتی سیستم بیمه‌ها قطع باشد، بیمار هم مجبور است صبوری کند و معلوم نیست این اختلال چقدر زمان ببرد. از همین رو، بیماران خاص همواره از این قبیل اتفاقات ناخوشایند، دلگیر و دلخور می‌شوند.

در حالی که بیماران و داروخانه‌ها، قطع سیستم بیمه‌ای را تأیید می‌کنند، اما مسئولان مربوطه در بیمه تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت؛ چنین اختلالی را رد می‌کنند.

حبیب احسنی پور

