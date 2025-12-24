به گزارش خبرنگار مهر، بیماران خاص برای تهیه داروهای مورد نیازشان، می‌بایست نسخه دارویی آنها در داروخانه مربوطه مورد تأیید قرار بگیرد. این تاییدیه از طریق سیستم الکترونیکی میان بیمه‌ها و داروخانه‌های مربوطه اتفاق می‌افتد. اما، وقتی سیستم بیمه‌ها قطع باشد، بیمار هم مجبور است صبوری کند و معلوم نیست این اختلال چقدر زمان ببرد. از همین رو، بیماران خاص همواره از این قبیل اتفاقات ناخوشایند، دلگیر و دلخور می‌شوند.

در حالی که بیماران و داروخانه‌ها، قطع سیستم بیمه‌ای را تأیید می‌کنند، اما مسئولان مربوطه در بیمه تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت؛ چنین اختلالی را رد می‌کنند.