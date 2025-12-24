اعتبارات ملی برای ارتقای روستاهای هرمزگان تخصیص یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره در دیدار با خواجهدلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مهمترین مطالبات و مسائل روستاهای استان هرمزگان را مطرح و پیگیری کرد.
وی در این دیدار با اشاره به کمبود استان هرمزگان در اجرای طرح هادی روستایی، بر ضرورت جبران این وضعیت تأکید کرد و خواستار تخصیص بودجه ملی برای کاهش فاصله ۱۵ درصدی استان نسبت به میانگین کشوری شد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز قول مساعد داد این کمبود از طریق تخصیص منابع لازم جبران شود.
همچنین نماینده مردم هرمزگان خواستار اختصاص سهمیه قیر رایگان برای بهسازی معابر روستاهای حوزه انتخابیه شد و بر تسریع در تأمین این سهمیه تأکید کرد.
تخصیص اعتبار ملی برای توسعه روستاهای مقصد گردشگری و بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده از سیل و زلزله، از دیگر مطالبات مطرحشده در این دیدار بود.
جراره همچنین موضوع جذب نیروهای اداری و عملیاتی برای دهیاریها و تبدیل وضعیت دهیاران و نیروهای شرکتی به پیمانی و رسمی را با هدف افزایش امنیت و پایداری شغلی آنان پیگیری نمود.
نماینده مردم هرمزگان در پایان، بر ادامه پیگیریها و رفع موانع اجرایی در مسیر توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان استان تأکید کرد.
نظر شما