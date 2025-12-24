حق امتناع زن از تمکین خاص تا دریافت مهریه

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی،
با پیشنهاد حذف کل ماده ۵ این طرح مخالفت کردند.
در ادامه، پیشنهاد حذف جز این ماده مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نمایندگان با آن موافقت کردند.
بر این اساس، نمایندگان با عبارت ساقط شدن حق حبس زوجه در صورت پذیرفته شدن اعسار زوج و تقسیط شدن مهریه آن مخالفت کردند و این موضوع حذف شد.
در متن حذف شده آمده بود:
تبصره- در موارد زیر حق حبس زوجه ساقط میشود:
۱- در صورتی که اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط گردد و اولین قسط پرداخت شود.
۲- در صورتی که در دعوای تمکین، زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نماید.
در نهایت نمایندگان، با اصل ماده اصلاحی ۵ این طرح موافقت کردند که براساس آن در ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۱۴ عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح میشود.
براساس اصلاح صورت گرفته در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آمده است: زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از "تمکین خاص" امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
همچنین با رأی نمایندگان، ماده ۴ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی حذف و با تشخیص هیأت رئیسه ماده ۶ طرح مذکور به کمیسیون ارجاع شد.
طبق مصوبه مجلس، زن میتواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده، از تمکین خاص خودداری کند؛ مشروط بر آنکه مهر او حال باشد.
