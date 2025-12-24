حق امتناع زن از تمکین خاص تا دریافت مهریه

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی،

با پیشنهاد حذف کل ماده ۵ این طرح مخالفت کردند.



در ادامه، پیشنهاد حذف جز این ماده مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نمایندگان با آن موافقت کردند.



بر این اساس، نمایندگان با عبارت ساقط شدن حق حبس زوجه در صورت پذیرفته شدن اعسار زوج و تقسیط شدن مهریه آن مخالفت کردند و این موضوع حذف شد.



در متن حذف شده آمده بود:



تبصره- در موارد زیر حق حبس زوجه ساقط می‌شود:



۱- در صورتی که اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط گردد و اولین قسط پرداخت شود.



۲- در صورتی که در دعوای تمکین، زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نماید.



در نهایت نمایندگان، با اصل ماده اصلاحی ۵ این طرح موافقت کردند که براساس آن در ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۱۴ عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح می‌شود.



براساس اصلاح صورت گرفته در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آمده است: زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از "تمکین خاص" امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.



همچنین با رأی نمایندگان، ماده ۴ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی حذف و با تشخیص هیأت رئیسه ماده ۶ طرح مذکور به کمیسیون ارجاع شد.