به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حبیب‌الله موسوی، ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن قدردانی از نقش خبرنگاران در اطلاع‌رسانی، مطالبه‌گری و انعکاس مشکلات جامعه، اظهار کرد: رسانه‌ها مجاهدان عرصه آگاهی‌بخشی هستند و نقش مؤثری در به چالش کشیدن مسئولان، ارتقای فرهنگ عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه در حوزه ترافیک، ایفا می‌کنند.

وی افزایش انضباط ترافیکی جامعه را در کاهش تصادفات موثر خواند و گفت: هدف کلان پلیس راهور کاهش سوانح رانندگی و ارتقای انضباط ترافیکی است و همه اقدامات صف و ستاد پلیس در راستای تحقق این دو هدف برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

رئیس پلیس راهور استان زنجان با ارائه آمار تصادفات هشت‌ماهه سال جاری اعلام کرد: در این مدت، تصادفات فوتی با ۲۳ نفر جان‌باخته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش داشته و تصادفات منجر به جرح با ۲۷ درصد افزایش و تصادفات خسارتی با ۵۸ درصد افزایش همراه بوده است.

وی توضیح داد: افزایش تصادفات خسارتی عمدتاً به دلیل الزام تنظیم کروکی برای همه تصادفات رانندگی و تسهیل در روند رسیدگی بیمه‌ای شهروندان است.

سرهنگ موسوی خاطرنشان کرد: با وجود افزایش تصادفات فوتی در سطح کشور، استان زنجان جزو استان‌های موفق در کاهش جان‌باختگان تصادفات درون‌شهری محسوب می‌شود.

۷۸ درصد فوتی‌ها و مجروحان؛ عابر پیاده و موتورسوار

وی با اشاره به آمار نگران‌کننده قربانیان تصادفات درون‌شهری گفت: ۷۸ درصد فوتی‌ها و مجروحان تصادفات درون‌شهری استان زنجان را عابران پیاده و موتورسواران تشکیل می‌دهند که این موضوع لزوم توجه ویژه به ایمنی این قشر آسیب‌پذیر را نشان می‌دهد.

رئیس پلیس راهور استان زنجان همچنین با اشاره به وضعیت شهرستان‌ها افزود: شهرستان خدابنده برای چهارمین سال متوالی در تصادفات درون‌شهری بدون فوتی بوده که بیانگر اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و همکاری دستگاه‌های مسئول است.

وی با تأکید بر اهمیت موضوع تصادفات رانندگی اظهار کرد: سوانح رانندگی پس از بیماری‌های قلبی و عروقی، دومین علت مرگ‌ومیر در کشور محسوب می‌شود و سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در این حوادث جان خود را از دست می‌دهند که اغلب آن‌ها نان‌آور خانواده و با میانگین سنی ۴۰ سال هستند.

موسوی ادامه داد: هزینه‌های ناشی از تصادفات رانندگی حدود ۷ درصد تولید ناخالص ملی را شامل می‌شود و هر فوتی، به‌طور متوسط ۱۷ میلیارد ریال خسارت اقتصادی به کشور وارد می‌کند.

۲۹ دستگاه مسئول کاهش سوانح رانندگی

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در کاهش تصادفات عنوان کرد: بر اساس مصوبه دولت، ۲۹ دستگاه اجرایی در کاهش سوانح رانندگی مسئولیت دارند و تنها با همکاری هم‌زمان این دستگاه‌ها در سه حوزه آموزش، مهندسی ترافیک و اجرای مقررات می‌توان به کاهش پایدار تصادفات دست یافت.

رئیس پلیس راهور استان زنجان با اشاره به تصادف مرگبار اخیر در پل فرهنگ زنجان اظهار کرد: در این نقطه طی یک سال گذشته ۹ نفر جان خود را از دست داده‌اند و علی‌رغم پیگیری‌های مکرر پلیس، تاکنون اقدامات اساسی برای ایمن‌سازی آن انجام نشده است.

وی همچنین از کیفیت پایین ایمنی برخی خودروهای داخلی انتقاد کرد و گفت: در برخی تصادفات، بدنه و ستون خودرو به‌طور کامل مچاله می‌شود و حتی کیسه‌های هوا نیز عمل نمی‌کنند که این موضوع قابل قبول نیست و پلیس راهور از این پس سهم ایمنی خودرو در بروز تصادفات را به‌صورت رسمی در گزارش‌ها درج و به مراجع قضایی اعلام خواهد کرد.

رئیس پلیس راهور استان زنجان به مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در حوزه هوشمندسازی اشاره کرد و افزود: اجرای ۱۰۰ درصدی کروکی آنلاین و حذف کروکی کاغذی، هوشمندسازی دوربین‌های نظارتی و ثبت خودکار تخلفات و راه‌اندازی دوربین‌های ثبت سرعت با هدف کنترل عامل اصلی تصادفات از جمله این موارد است.

وی امکان ثبت تخلف توسط بازرسان نامحسوس در بستر سامانه «پلیس من»، راه‌اندازی کانال ارتباطی پلیس راهور در پیام‌رسان ایتا برای ارتباط مستقیم با شهروندان و تجهیز مرکز تعویض پلاک استان به دستگاه ساخت پلاک و کاهش معطلی مردم را از دیگر اقدامات برشمرد.

موسوی تأکید کرد: اعمال قانون با هدف افزایش جرایم نیست، بلکه هدف اصلی افزایش بازدارندگی تخلفات و حفظ جان شهروندان است.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها نقش کلیدی در حساس‌سازی جامعه و مسئولان نسبت به تصادفات رانندگی دارند، خاطرنشان کرد: هر تصادف، حاصل یک تخلف است و با اطلاع‌رسانی مستمر، فرهنگ‌سازی صحیح و مطالبه‌گری رسانه‌ها می‌توان از بسیاری از حوادث تلخ جلوگیری کرد..