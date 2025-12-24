امام جمعه دزفول: جاده های دزفول باید تعریض و بهسازی شود

حجت‌الاسلام مسعود بهرام پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه شهرستان دزفول با داشتن پنج شهر اقماری تقریباً بزرگترین شهر استان خوزستان بعد از اهواز است، اظهار کرد: به رغم گسترش و گستردگی فراوان این شهرستان در طی سالیان، راه‌های مواصلاتی دزفول مورد توجه قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: جاده‌ها بسیار پرخطر و نا ایمن هستند و بسیاری از پل‌ها نیاز به تعریض و ایمن‌سازی دارند اما چندین سال است در یک وضعیت قدیمی و پرخطر قرار دارند و مورد استفاده مردم هستند و متأسفانه هنوز اقدام در خوری برای بهسازی و یا تعریض آنها صورت نگرفته است.

امام جمعه دزفول همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به گلایه و اعتراض مردمی نسبت به وضعیت جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی، تصریح کرد: جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی از حیث کمیت و کیفیت دچار نقص و مشکلات زیادی هستند و از این نظر مورد اعتراض و گلایه مردم قرار دارند و این حق و مطالبه به حق مردم است که از ابتدایی‌ترین خدمات یعنی راه ایمن برخوردار باشند.

وی افزود: مطالبه و خواست مردمی در جهت بهسازی و تعریض جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی چندین مرتبه پیگیری و با مسئولان مربوطه مورد رسیدگی قرار گرفته است و هر بار وعده‌هایی داده‌اند هر چند اقدامات و توجهاتی صورت گرفته است، اما نتیجه مطلوب و مقبولی حاصل نشده است.

حجت‌الاسلام بهرام پور عنوان کرد: قابل ذکر است که برای پیشبرد پروژه‌ها، بهسازی و تعریض جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی به اعتبارات مهم و کلانی نیاز است که قطعاً از توان استان‌ها خارج است و می‌طلبد تا مسئولان کشوری نیز استان‌ها را در این مسیر یاری دهند تا بهترین و ایمن ترین راه‌ها در اختیار مردم این شهرستان و به ویژه مسافران و سایر افرادی که از این استان و شهرستان عبور می‌کنند قرار گیرد.