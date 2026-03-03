به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود بهرام‌پور ظهر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این قرارگاه با هدف ساماندهی نیروهای داوطلب و هدایت کمک‌های مردمی تشکیل شده است و هر فردی می‌تواند به میزان توان خود در این حرکت مردمی سهیم شود.

امام جمعه دزفول افزود: همه افرادی که آمادگی همکاری دارند، می‌توانند با مراجعه به مسجد محل خود، آمادگی خود را اعلام کنند تا بر اساس توانمندی، تخصص و زمان در اختیار، در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی به کار گرفته شوند.

بهرام‌پور در پایان خاطرنشان کرد: با همدلی، حضور آگاهانه مردم و محوریت مساجد، می‌توان فعالیت‌های جهادی را به‌صورت هدفمند، منظم و شفاف پیش برد و از ظرفیت عظیم مردمی در مسیر خدمت‌رسانی بهره گرفت.