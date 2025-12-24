پوستر اولین جشنواره «عاملیت هنر در سیمای شهری» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از پوستر اولین جشنواره «عاملیت هنر در سیمای شهر تهران» که نخستین جشنواره مشترک شهرداری تهران با دانشگاه‌های هنر پایتخت است صبح امروز برگزار شد.

ارتباط منطقی میان دانشگاه و مدیریت شهری همواره مورد توجه بوده است

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با تأکید بر اهمیت ارتباط میان دانشگاه و مدیریت شهری گفت: همواره تلاش بر این بوده است که میان دانشگاه و مدیریت شهری یک ارتباط منطقی و درست برقرار باشد. به هر حال دانشگاه‌ها همیشه سعی کرده‌اند در مسائل عمومی و اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به خاطره‌ای از دوران حضور خود در دانشگاه افزود: به یاد دارم روزی اتفاقی رخ داد که اساتید قدیمی این دانشگاه نتوانستند در کلاس‌ها حضور پیدا کنند و من به جای آن‌ها به کلاس رفتم. در آن مقطع، حدود دو ماه تا روز قدس باقی مانده بود و من در کلاس پیشنهاد دادم بهترین کار این است که برای روز قدس یک پوستر طراحی کنیم و همان روز آن را چاپ کرده و در اختیار مردم قرار دهیم.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: این پیشنهاد با استقبال مواجه شد و در نهایت طراحی لوگوی شورای شهر نیز توسط یکی از اساتید همین دانشگاه انجام شد. البته این استاد آثار و طراحی‌های دیگری نیز در کارنامه خود داشت و تنها به این طرح محدود نبود.

چمران با بیان این‌که دانشگاه‌ها همواره ظرفیت بالایی برای اثرگذاری در حوزه‌های اجتماعی و شهری دارند، تأکید کرد: چنین همکاری‌هایی نشان‌دهنده نقش مهم دانشگاه در مدیریت شهری و مشارکت در مسائل عمومی است و باید این ارتباط بیش از پیش تقویت شود.

استفاده از نمای شیشه‌ای در ساختمان‌ها خلاف مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با انتقاد از روند ساخت‌وسازهای جدید در شهر، گفت: متأسفانه بسیاری از ساختمان‌هایی که امروز در تهران ساخته می‌شود، حتی آن‌هایی که توسط معمارانی طراحی شده که خودشان در همین دانشکده‌ها رشد کرده‌اند، قابل اعتنا نیست. هرچند ساختمان‌های خوبی هم ساخته شده، اما ما همچنان به آثار معماری گذشته‌مان می‌بالیم و به آن‌ها افتخار می‌کنیم. وقتی قرار است نمونه‌ای از معماری را به دیگران نشان دهیم، اغلب یک خانه یا بنای قدیمی را معرفی می‌کنیم و کمتر پیش می‌آید که یک ساختمان جدید را به‌عنوان الگو نشان دهیم یا از آن استقبال کنیم.

چمران با تأکید بر انتقادات همیشگی خود نسبت به استفاده از نمای شیشه‌ای در ساختمان‌ها افزود: من همیشه انتقاد کرده‌ام و هنوز هم معتقدم که استفاده گسترده از نمای شیشه‌ای، به‌ویژه در ساختمان‌های مسکونی، اشتباه است. حتی در شورا این موضوع تصویب شد و استفاده از نمای شیشه‌ای در حداقل در منازل ممنوع اعلام شد. این موضوع را بارها به مدیران و دوستان در شهرداری منتقل کرده‌ام.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از ساختمان‌های شیشه‌ای در تهران گفت: ساختمان بانک تجارت در خیابان طالقانی که تماماً شیشه‌ای است، یا ساختمان بانک مرکزی در بلوار میرداماد و حتی یک ساختمان دیگر که متأسفانه برخلاف قانون ساخته شد. این‌ها خلاف قانون بودند. من خودم به شورای عالی معماری و شهرسازی رفتم و پیشنهاد دادم ساختمانی که قرار است ساخته شود از نمای شیشه‌ای استفاده نکند. حتی نظر وزیر هم مطرح شد، اما گوش نکردند و مصوبات را نادیده گرفتند. چون بانک مرکزی بودند و منابع مالی داشتند، به اعتراض‌ها توجهی نشد و در نهایت دو ساختمان شیشه‌ای ساخته شد.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به مخاطرات ایمنی این ساختمان‌ها هشدار داد: خدای نکرده اگر حادثه‌ای رخ دهد و شیشه‌ها خرد شود، ترکش آن می‌تواند به جان مردم بیفتد. علاوه بر این، از نظر ایزولاسیون حرارتی و کنترل گرما و سرما، این نوع نماها مشکلات جدی دارند. هرچند از شیشه‌های دوجداره یا سه‌جداره استفاده می‌شود، اما باز هم مصرف انرژی بسیار بالاست. برای گرم‌کردن یا قابل استفاده کردن این ساختمان‌ها، حجم زیادی از گازوئیل، نفت سفید یا گاز مصرف می‌شود که با اصول صرفه‌جویی و حفظ انرژی در تضاد است.

چمران با اشاره به نمونه‌ای دیگر افزود: وزارت نیرو هم در بلوار نیایش یک ساختمان شیشه‌ای ساخته است. حتی اگر چراغ‌های آن را خاموش کنیم، خود این ساختمان به‌طور ذاتی مصرف انرژی بالایی دارد و این موضوع قابل چشم‌پوشی نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ارتباط دانشگاه و مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: ارتباط دانشگاه با مدیریت شهری امروز بیشتر در بخش هنر دیده می‌شود، اما موضوع فقط هنر نیست. شهرسازی نبض همه مسائل شهری است. آقای مداحیان مدتی با آقای دکتر حراجی در شهرداری تهران مسئولیت داشتند و از نزدیک با مشکلات شهری، به‌ویژه شهرسازی، درگیر بودند. این دانشکده یکی از دانشکده‌های پیش‌قدم در رشته شهرسازی است و حتی دوره دکتری شهرسازی نیز در همین‌جا راه‌اندازی شد.

چمران ادامه داد: اگر اشتباه نکنم، اولین مدرک دکتری شهرسازی را خودم امضا کرده‌ام. زمانی که من دانشجو بودم هم رشته شهرسازی در این دانشکده وجود داشت و متخصص تربیت می‌کرد. بسیاری از مشاوران و کارشناسان حوزه شهرسازی از همین‌جا وارد بدنه مدیریت شهری شدند و این ارتباط همچنان باید تقویت شود.

همچنین داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در این مراسم گفت: ما در مدیریت شهری همواره عنوان کردیم که باید مسائل شهر را با کمک نخبگان و مردم حل کنیم و بدون ورود و مشارکت دانشجویان و نخبگان در موارد مختلف، حل مشکلات شهر و ارتقای ظرفیت‌ها، شدنی نیست‌.

وی خطاب به اساتید و دانشجویان افزود: امیدواریم خروجی این جشنواره منجر به عقد قرارداد و پیمان و اقدام در شهر شود. چه در قالب این جشنواره و چه غیر از آن، اگر ایده و نکته‌ای دارید مطرح کنید و ما در مدیریت شهری آماده شنیدن و انجام اقدامات برای طرح‌ها و حل مسائل هستیم.

گودرزی ادامه داد: قرارگاه سیما و منظر شهر را با همکاری سه معاونت خدمات شهری، فنی و عمرانی و حمل ونقل ایجاد کردیم تا سیما و منظر شهری را تا عید نوروز متحول کنیم. اگر دانشکده‌های هنر و سایر دانشگاه‌ها، چه در بحث طراحی و مشاوره و چه در مقام اجرا بخواهند کمک کنند ما آمادگی داریم از کمک‌ها استفاده کنیم یا در بحث ورودی‌های شهر و نصب المان‌ها و مختصات این ۶ ورودی شهر تهران، آماده دریافت ایده‌ها و طرح‌ها هستیم.

همچنین سیدمرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ در این مراسم گفت: جشنواره عاملیت هنر در منظر و سیمای شهری را داریم و از آنجا که رویکرد منطقه ۶ بحث تبدیل فرصت به سرمایه است می‌خواهیم از ظرفیت نخبگان، دانشگاه و اساتید و دانشجویان در مدیریت شهر و منظر شهری استفاده کنیم تا از پیوند شهرداری، دانشگاه و نخبگان یک زنجیره ارزش برای شهر و شهروندان به وجود بیاید.