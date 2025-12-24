به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، ششمین جلسه کمیته نظارت بر اجراییسازی سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی با محوریت همراستاسازی نهادی، رفع تعارضها و تقویت هماهنگی میان دستگاههای مسئول، در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در این نشست، اعضا به بررسی سیاستهای کلان همراستاسازی نهادی در اجرای سند دانشبنیان امنیت غذایی پرداختند. هدف از این مباحث، ایجاد انسجام در فرآیندهای تصمیمسازی، رفع تعارضهای نهادی و تقویت هماهنگی کلان میان دستگاههای ذیربط عنوان شد.
این جلسه با حضور طاهرینیا، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، ادامه یافت و موضوعات مرتبط با چارچوب و نحوه اعلام نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اجرای سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه، مردی عضو هیئت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با ارائه پردهنگاری مباحث جلسه، پیشنهاد تشکیل «شورای امنیت غذایی» ذیل شورای عالی امنیت ملی را مطرح کرد که این پیشنهاد با واکنشها و دیدگاههای مختلف اعضا همراه بود.
بر اساس جمعبندی نهایی جلسه، مقرر شد بهروزرسانی گزارش سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد.
همچنین اعضای کمیته بر استفاده از ظرفیت سازمان بازرسی کل کشور بهمنظور جلوگیری از ترک فعل وزارتخانهها بهعنوان یک اقدام مشترک و مورد توافق تأکید کردند.
