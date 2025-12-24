نقض مکرر حاکمیت ایران توسط آمریکا و دخالت در ارکان حاکمیتی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانوادههای شهدای زمین فوتبال چوار امروز برگزار شد.
قاضی حسینزاده ریاست دادگاه گفت: مستندات قانونی صلاحیت این دادگاه برای استماع دعوی حاضر به طرفیت دولت آمریکا و سردمداران آن شامل قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران است، بر اساس این قانون قوه قضائیه مکلف است نسبت به استماع و پذیرش دادخواهی از اتباع ایرانی به طرفیت دولتهایی که ناقض قوانین ما هستند، رسیدگی کند.
وی ادامه داد: دولت خوانده تاکنون به کرات صلاحیت حاکمیتی کشور و متعاقباً سردمداران کشور، مسئولین قضائی، تقنینی و اجرایی را نقض کرده و بر اساس قاعده اقدام متقابل ما نیز این صلاحیت را در محکمه حقوقی جهت رفتار متقابل داریم.
ریاست دادگاه اظهار کرد: بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی دادگاه حقوقی حاضر مکلف است نسبت به پذیرش و دادخواهی هر شخصی ایرانی علیه اتباع خارجی یا داخلی اقدام کند. پذیرش این اصل قانون اساسی تکلیف قوه قضائیه است و در راستای همین تکلیف دادگاه مکلف به استماع دعوا است.
حسین زاده گفت: بر اساس قانون دولت ایران مکلف شده در راستای حمایت از اشخاص آسیبدیده، نسبت به خسارتهای مادی و معنوی ناشی از اقدامات دولت آمریکا، حمایتهای قانونی و قضائی را انجام دهد، قوه قضائیه در راستای همین بند و همین قانون تکلیف دارد نسبت به پذیرش دعوای ایرانیان علیه دولت آمریکا اقدام قانونی انجام دهد.
وی افزود: صیانت از جان، مال و نفس هر ایرانی وظیفه اساسی و بنیادین دولت ایران است و در همین راستا قانونی در سال ۶۸ به عنوان قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا به تصویب رسیده است.
قاضی حسین زاده ادعا کرد: بر اساس این قانون، دولت ایران مکلف است به منظور مقابله با مثل نسبت به نقشآفرینیها و اقدامات غیرقانونی دولت خوانده در منطقه که منتهی به ایراد خسارت علیه اتباع ایرانی شده اقدام مقتضی را انجام بدهد؛ قوه قضائیه در راستای همین قانون این تکلیف را الان دارد و مکلف است نسبت به استماع رسیدگی کند.
حمله موشکی رژیم بعث به زمین فوتبال چوار مصداق نقض حقوق کودکان است
سلیمانی، وکیل شکات در این دادگاه گفت: پرونده حاضر مربوط به فاجعهای است که در زمین فوتبال شهر چوار اتفاق افتاد و هواپیماهای رژیم بعث با حمایتهای تسلیحاتی و لجستیکی، مالی و اطلاعاتی زمین فوتبال چوار را به خاک و خون کشیدند وعدهای از کودکان و جوانان این شهر را پرپر کردند.
وی ادامه داد: بنده آن روز در کنار زمین فوتبال بودم و تعدادی از مجروحان را به بیمارستان رساندم، از سوی خود و وکالتا از سوی خواهانهای پرونده به استحضار دادگاه میرسانم، حدود ساعت ۱۶ پنجشنبه ۲۳ بهمن سال ۱۳۶۵ جنگندههای رژیم بعث زمین فوتبال چوار را به وسیله موشکهای آمریکایی بمباران کردند.
سلیمانی افزود: در آن زمان ۲ تیم فوتبال متشکل از جوانان شهر چوار و ایلام مشغول بازی بوده و تعدادی از کودکان و جوانان مشغول تماشای این بازی بودند، افراد حاضر در زمین غیرنظامی و مکان برگزاری مسابقه نیز جز اماکن غیرنظامی بود، اما جنگندههای رژیم بعث در ارتفاع پایین و با آگاهی کامل و عمداً این زمین را بمباران کردند.
وکیل شکات گفت: در این فاجعه تلخ و دردناک ۱۵ نفر شهید و ۱۳ نفر مجروح شدند؛ این حمله با پشتیبانی کشورهای بلوک شرق و غرب از جمله آمریکا انجام شد و کمکهای مالی نظامی و لجستیکی زیادی به رژیم بعث شد.
وی ادامه داد: دشمنی ایالت متحده آمریکا با ملت ایران سابقه دیرینه دارد، این دشمنی با شرکت در کودتای سال ۱۳۳۲ برای سرنگونی دولت مصدق آغاز و با پیروزی انقلاب اسلامی نمود بیشتری پیدا میکند.
سلیمانی گفت: آمریکا برای حفظ منافع خود در خلیج فارس بر خلاف تعهدات بینالمللی خود با حمایتهای فراوان از رژیم بعث موجب تشدید جنگ و قتل عام مردم بیگناه به ویژه در پرونده حاضر میشود.
وی با توجه به ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودکان گفت: حمله موشکی رژیم بعث به زمین فوتبال چوار از جمله موارد نقض حقوق کودکان از جمله حق بقا و رشد مطابق ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک و عدم حضور کودکان در درگیریهای مسلحانه مطابق ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک است.
وکیل شکات ادامه داد: حمله موشکی به زمین فوتبال که هیچ هدف نظامی در آن وجود نداشته نه تنها موجب نقض اصول تفکیک و تناسب است بلکه موجب نقض حق مردم برای مشارکت در برنامههای فرهنگی و اجتماعی است بلکه موجب عدم بهرهمندی مردم از زندگی فرهنگی میشود.
رفیق السامرایی رئیس سازمان اطلاعات رژیم بعث درباره حمایت اطلاعاتی آمریکا میگوید: سرویسهای اطلاعاتی آمریکا در اواخر مارس ۱۹۸۲ در زمینه کمکهای اطلاعاتی از همه جلوتر بودند و مجموعه اطلاعاتی را در اختیار ما گذاشتند که به وسیله عوامل انسانی و فنی تهیه شده بود.
