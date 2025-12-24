به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی صبح چهارشنبه در جلسه قرارگاه پشتیبانی و راهبری مساجد استان سمنان به میزبانی دفتر خود، با تاکید بر نقش قرارگاه پشتیبانی و راهبری مساجد استان در عمران، آبادانی و رونق مساجد گفت: یکی از موضوعاتی که باید در این جلسات مورد بررسی قرار گیرد، غیرفعال بودن مساجد در ساعاتی به جز اوقات شرعی است.

وی افزود: برخی افراد که به هردلیل، ساعاتی پس از اذان توفیق اقامه نماز پیدا می‌کنند با بسته بودن مساجد مواجه می‌شوند و برای اقامه نماز دچار مشکلاتی خواهند شد لذا لازم است تعدادی از مساجد در هر شهرستان به این امر اختصاص یابد.

امام جمعه سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر جایگاه ائمه جماعات مساجد گفت: ارتقای مهارت‌های ائمه جماعات می‌تواند به اثرگذاری بیش از پیش آنها در جامعه کمک کند.

مطیعی با بیان اینکه پاسخگویی به سوالات شرعی و بیان احکام از مهمترین وظایف ائمه جماعات است، اظهار کرد: برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی در خصوص بیان احکام شرعی امری لازم و ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت تسلط نسبی ائمه جماعات با تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه و نیز موضوعات مرتبط با مهدویت خاطرنشان کرد: دغدغه‌مندی اعضای قرارگاه پشتیبانی و راهبری مساجد استان در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی ارزشمند و قابل تقدیر است.