به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم حیدری پیش از ظهر چهارشنبه در آئین رونمایی از وقفنامه موقوفات مسجد توفیق حضرت آیتالله العظمی کوهستانی (ره) شهرستان نکا گفت: بیش از ۸۰۰ موقوفه مازندران غیر متصرفی است و مدیریت آن با اوقاف نیست بلکه با اشخاص است.
وی افزود: موقوفه مسجد توفیق حضرت آیتالله العظمی کوهستانی (ره) دارای پیشینه تاریخی است و حضرت آیت الله کوهستانی (ره) در آن به اقامه نماز پرداخت و این بنا با کمک مردم و خیرین و آیتالله بیانی خریداری و وقف شده که جای قدردانی دارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران خاطرنشان کرد: بسیاری از روستاها و مناطق محروم در این استان موقوفاتی برای عزاداری اهل بیت (ع) دارند که اگر این موقوفات نبود شاید عزاداریها با این قوت و اهمیت ادامه پیدا نمیکرد.
حجت الاسلام حیدری جناسمی این موقوفه را ضامن اجرایی برای ماندگار شدن شعائر دینی دانست و اظهار امیدواری کرد در سالهای آینده شاهد افزایش موقوفات برای توسعه شعائر دینی در استان باشیم و همه ما در راستای واقف باشیم، تلاش کنیم.
وی افزود: این موقوفه شامل مسجد، واحد تجاری، پزشکی و فرهنگی است و عوائد حاصل از آن برای امور فرهنگی همین مسجد هزینه میشود که یکی از موقوفات شاخص کشور به شمار میرود.
حجتالاسلام محمد صادق محمدی لایینی امام جمعه نکا هم در سخنانی اظهار کرد: از زمان رسول اکرم (س) موضوع وقف مطرح بود. حضرت علی (ع) چاههای متعددی را احداث کرد و وقف کرد زیرا وقف، صدقه جاریه و ماندگار است. ائمه معصومین به وقف اهمیت ویژه ای میدادند.
وی افزود: وقف یک سنت ماندگار دینی است. ثواب وقف، لحظه به لحظه به واقف میرسد گرچه صدها و هزاران سال از مرگ او گذشته باشد.
امام جمعه نکا یادآور شد: وقف، بذل و انفاق یک کار خدایی است. وقتی خدا می بیند بندهاش کار خدایی میکند، او هم مالش را زیاد میکند.
ارزش ۷۰۰ میلیارد تومانی موقوفات مسجد توفیق نکا
حجتالاسلام اسماعیل مهری رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نکا در حاشیه این بازدید گفت: موقوفات مسجد توفیق آیتالله کوهستانی (ره) حدود هزار و ۵۰ مترمربع مساحت دارد که ارزش تقریبی آن ۷۰۰ میلیارد تومان براورد شده است.
وی بیان کرد: موقوفه مسجد توفیق آیتالله کوهستانی (ره) با کمک مردم، بازاریان، خیرین و آیتالله بیانی خریداری و وقف شده است.
