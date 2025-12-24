نیکرو: قنات جهانی گوهرریز جوپار به صورت اضطراری مرمت و ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکرو، صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از قنات ثبت جهانی گوهر ریز جوپار به خبرنگاران گفت: وضعیت این اثر ارزشمند پس از جاری شدن روان‌آب‌ها و سیلاب اخیر از نزدیک مورد پایش و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این بازدید با هدف ارزیابی پایداری سازه، شناسایی بخش‌های آسیب‌دیده و برنامه‌ریزی برای اقدامات فوری مرمتی انجام شد افزود: قنات گوهر ریز به‌عنوان یکی از آثار شاخص ثبت جهانی استان کرمان دارای اهمیت بسیاری است و پس از جاری شدن سیلاب‌ها در پی بارندگی‌های اخیر پایش مستمر، مرمت اصولی آسیب‌های احتمالی و ساماندهی اضطراری این اثر در اولویت برنامه‌های حفاظتی این اداره‌کل قرار دارد.

وی ادامه داد: صیانت از قنوات ثبت جهانی، علاوه بر حفظ میراث ارزشمند نیاکان، در تداوم حیات فرهنگی، تاریخی و مدیریت پایدار منابع آب منطقه نقش اساسی دارد.

نیکرو، تأکید کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، روند مرمت و ساماندهی اضطراری قنات جهانی گوهر ریز با جدیت دنبال خواهد شد تا ضمن جلوگیری از گسترش آسیب‌ها، پایداری و کارکرد این سازه تاریخی ارزشمند حفظ شود.