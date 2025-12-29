هوشیاری کارشناسان اورژانس تهران مانع مرگ ۲۵ نفر شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: پیگیری و اقدام بهموقع کارشناسان اورژانس استان تهران منجر به نجات جان بیش از ۲۵ نفر از ساکنان یک مجتمع مسکونی شد که بهصورت گسترده دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده بودند.
به گفته وی؛ بر اساس این گزارش، کارشناسان اورژانس پس از حضور در یک واحد مسکونی و مشاهده علائم اولیه مسمومیت، با هوشیاری و اقدام پیشگیرانه، بهصورت تکبهتک درِ واحدهای مجتمع را بررسی کردند. در جریان این اقدام مشخص شد تمامی واحدها دچار انتشار گاز مونوکسیدکربن شدهاند و برخی از ساکنان حتی از مسمومیت خود آگاهی نداشتند.
وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از بررسی علائم حیاتی و سنجش سطح اکسیژن خون ساکنان، وقوع مسمومیت گسترده را تأیید کرده و بلافاصله با آتشنشانی هماهنگ کردند. بررسیهای آتشنشانی نشان داد که نشتی گاز از موتورخانه ساختمان بوده که بهدلیل دستکاری و سرقت، گاز مونوکسیدکربن به تمامی واحدها نشت کرده است.
تبریزی ادامه داد: این اقدام سریع و هوشمندانه کارشناسان اورژانس، نقش مؤثری در جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی داشت؛ فاجعهای که در صورت تأخیر میتوانست به جانباختن دهها نفر از ساکنان این مجتمع منجر شو و این حادثه بار دیگر اهمیت دقت، تجربه و مسئولیتپذیری نیروهای اورژانس در مأموریتهای امدادی و نجات جان شهروندان را نشان داد.
نظر شما