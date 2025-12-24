به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی، در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۳ دی) مجلس با اشاره به دستاوردهای جلسه روز گذشته مجلس با دولتمردان درباره مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، گفت: حداقل نتایج این جلسه این بود که مجلس بتواند برای تصمیم‌گیری‌های پیش رو آماده شود.

وی با بیان اینکه در این نشست، نمایندگان در جریان وضعیت جاری کشور قرار گرفتند، بیان کرد: همچنین این نشست موجب شد تا آمار و ارقام در برخی از زمینه‌ها مشخص شود و گزارش دولت را دریافت کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تقدیم لایحه بودجه به مجلس و اخذ تصمیمات مهم در این لایحه، بیان کرد: از این رو قرار است تصمیمات مهمی اتخاذ شود که شامل بودجه سال آینده کشور خواهد بود. همچنین تصمیماتی در ارتباط با سه ماه آینده مدنظر است تا بتوان تصمیمات مردمی را اتخاذ کرد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به فضل الهی، مشکلاتی که امروز مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، با دست با کفایت مجلس شورای اسلامی و از طریق لوایح دولت، برطرف خواهد شد، تصریح کرد: پیوند بین دولت و مجلس برای حل مشکلات مردم قطعی است.