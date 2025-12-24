باقری: شاه بوف آسیب دیده به اداره محیط زیست زنجان تحویل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امجد باقری گفت: یکی از فعالان و دوستداران محیط زیست، در اقدامی ارزشمند، این پرنده را از یک چوپان تحویل گرفته و بلافاصله آن را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تحویل داده است.
وی اضافه کرد: این شاه بوف که نیازمند رسیدگی و مداوا بود، اکنون تحت نظر کارشناسان محیط زیست قرار گرفته و در صورت فراهم شدن شرایط مساعد در آیندهای نزدیک به آغوش طبیعت بازخواهد گشت.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان ضمن قدردانی از این گونه اقدامات ارزشمند دوستداران محیط زیست، گفت: بخش قابل توجهی از گونههای جانوری و پرندگانی که در طبیعت دچار آسیب میشوند، با همت و احساس مسئولیت دوستداران محیط زیست نجات مییابند و پس از طی مراحل درمان و تیمار با نظارت کارشناسان محیط زیست در زیستگاه خود رهاسازی میشوند.
وی اظهار داشت: خوشبختانه افرادی دلسوز و داوطلب در این مسیر با همکاری در فرآیند مداوا، تیمار و نگهداری از گونههای آسیب دیده، نقش مؤثری در حفاظت از حیات وحش ایفا میکنند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان خاطر نشان کرد: اینگونه اقدامات داوطلبانه، نشاندهنده افزایش آگاهی و مسئولیتپذیری اجتماعی در قبال حفاظت از تنوع زیستی و سرمایههای طبیعی کشور است.
