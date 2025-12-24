باغبان: واژگونی تریلی در سمنان جان یک نفر را گرفت

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از بروز حادثه واژگونی برای یک تریلی در سمنان خبر داد و ابراز کرد: این حادثه در کیلومترئ ۸۷ محور دامغان - سمنان و حوالی سمنان رخ داده است.

وی از اعزام تیم امداد و نجات هلال احمر به این حادثه خبر داد و ابراز کرد: در بدو رسیدن امدادگران هلال احمر مشخص شد که یک نفر در این حادثه جان خود را از دست داده است.

معاون هلال احمر استان سمنان از مصدومیت یک نفر در این حادثه خبر داد و ابراز کرد: مصدوم با همکاری اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

باغبان بیان کرد: علت حادثه در دست بررسی است.