درگذشت استاد پیشکسوت دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه تهران درگذشت محمدهادی خورگامی، استاد پیشکسوت این دانشگاه را تسلیت گفت.

«بازگشت همه به سوی خداست

با کمال تأسف اطلاع یافتیم استاد برجسته و پیشکسوت دانشکدگان علوم دانشگاه تهران، زنده یاد دکتر محمدهادی خورگامی بدرود حیات گفته و به دیار باقی شتافته است.

از این استاد گرانقدر که عمر ارزشمند خود را در تربیت دانشجویان بی‌شمار و فعالیت‌های علمی و پژوهشی اثرگذار گذراند، میراث معنوی ماندگاری باقی است که جزو باقیات الصالحات کارنامه اعمال او محسوب و مأجور خواهد بود.

دانشگاه تهران، درگذشت این استاد فرهیخته و ارجمند را به خانواده گرانقدر، دانشجویان، استادان و همکاران ایشان تسلیت می‌گوید و برای روح بزرگ وی، رحمت و غفران الهی از خداوند طلب می‌نماید.

روحش در مینوی جاویدان الهی، شاد و آرام باد»

استاد محمدهادی خورگامی، در سال ۱۳۱۰ در رشت دیده به جهان گشود.

پس از اتمام دوره دبیرستان، برای ادامه تحصیل به آلمان رفت و در رشته شیمی تا مقطع دکتری به تحصیل پرداخت. ایشان در سال ۱۳۴۳ و پس از دفاع از رساله دکتری به ایران بازگشت و به عنوان استادیار در دانشکده علوم دانشگاه تهران شروع به کار کرد و در سال ۱۳۵۳ به مرتبه استادی ارتقا یافت.

از جمله آثار ایشان می‌توان به تألیف دو کتاب با عنوان «شیمی آلی» و «کاربرد طیف‌سنجی در شیمی آلی» اشاره کرد که جزو منابع مهم این رشته به حساب می‌آید. دکتر خورگامی در سال ۱۳۷۹ به افتخار بازنشستگی نائل شده بود.